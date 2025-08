GP Ungheria: Norris sbaglia, ma vince con la strategia

GP Ungheria: Lando Norris sbaglia la partenza, ma conquista la vittoria. Il britannico regala alla McLaren la 200ª vittoria, siglando una doppietta. Terzo gradino del podio per George Russell

Lando Norris ha trionfato nel GP d’Ungheria, regalando alla McLaren una doppietta e la 200esima vittoria in Formula 1. Paradossalmente, a metterlo nelle condizioni di vincere è stata una partenza sbagliata. Scivolato di due posizioni al via, il team ha dovuto rivedere la strategia iniziale, scelta che si è poi rivelata decisiva per il successo.

Secondo posto per Oscar Piastri, che ha sfruttato il netto calo di ritmo di Charles Leclerc nel suo stint finale, superandolo agevolmente. A completare il podio è stata la Mercedes di George Russell, che a sua volta ha conquistato la posizione sul pilota della Rossa, alle prese con evidenti problemi alla SF-25.

Norris: “Non sapevamo se avrebbe funzionato, ma vincere così dà ancora più soddisfazione”

È risaputo che Lando Norris abbia qualche difficoltà nelle partenze, che non sono mai state il suo punto di forza. Questa volta, però, sembrava aver avuto lo scatto migliore, ma già dopo pochi metri ha dovuto cedere due posizioni, superato prima da George Russell e poi da Fernando Alonso. A quel punto, il team papaya si è visto costretto a modificare la strategia preventivata, optando per una sola sosta. Da lì in poi Lando ha rimesso insieme la sua gara, puntando dritto alla vittoria.

“Sono contento, ma è stata davvero dura” – ha dichiarato il numero #4 della McLaren, subito dopo la fine del Gran Premio – “Prima della gara non avevamo pianificato una strategia a una sola sosta, ma dopo il primo giro è diventata l’unica possibilità per ritornare in gara. Non è stato facile: nell’ultimo stint Oscar (Piastri) si stava avvicinando sempre di più. Ho dovuto spingere al massimo – e lo si capisce dalla mia voce, che ancora non tornata del tutto – ma vincere così è ancora più appagante. Quello di oggi è un risultato davvero perfetto“.

“Non ero certo che questa strategia ci avrebbe portato alla vittoria e a una doppietta“, ha ammesso con sincerità Lando, “Ma sapevo che il nostro passo era buono, già nel primo stint: ero dietro George (Russell), e non riuscivo a superarlo, ma avevamo il passo. Ero convinto che, con un po’ di aria pulita davanti, sarei riuscito a spingere e a far funzionare il tutto. Ed è esattamente quello che è successo“.

Una vittoria costruita sull’imprevisto: continua la sfida tra Norris e Piastri

Quando le cose non vanno come previsto, è difficile sapere quale direzione prenderà la gara. Eppure, in questa occasione, un errore iniziale ha offerto a Lando Norris l’opportunità di giocarsi la vittoria proprio contro il suo compagno di squadra e diretto rivale per il mondiale. “È sempre un po’ un azzardo quando si prendono certe decisioni” – ha osservato il vincitore del GP – “Ma serve anche non commettere errori, mettere insieme buoni giri, adottare una strategia efficace. Tutti questi aspetti devono funzionare. E oggi siamo riusciti a fare tutto bene“.

Il pilota di Bristol è così riuscito a riavvicinarsi in classifica a Oscar Piastri, ora distante di soli nove punti. L’australiano, invece, non può ritenersi soddisfatto: con gomme più fresche era riuscito a ridurre il distacco da Norris – allora in testa alla corsa -, ma quando ha tentato il sorpasso è stato costretto a un forte bloccaggio per evitare una collisione.

“Oscar ed io stiamo lottando duramente” – ha affermato Norris – “È una sfida impegnativa, ma anche divertente. Devo dire che mi entusiasma confrontarmi con lui. Questo è un grande risultato per il team: un’altra doppietta e la nostra 200ª vittoria in Formula 1. Complimenti anche a Oscar, che ha sferrato un ottimo attacco, ma per fortuna sono riuscito a resistere e a portarmi a casa la vittoria“.