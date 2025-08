GP Ungheria, l’ordine di arrivo a Mogyoród

GP Ungheria ordine arrivo: doppietta McLaren, Norris vince su Piastri

Il GP Ungheria 2025 ha offerto spettacolo e colpi di scena sull’Hungaroring, teatro dell’ultima gara prima della pausa estiva del Mondiale di Formula 1. Sul tortuoso tracciato di Mogyoród, i piloti si sono dati battaglia sin dal via, con esiti in parte sorprendenti. La gara ha visto trionfare Lando Norris, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a George Russell, al termine di una corsa in cui non sono mancati errori, strategie decisive e crolli inattesi.

Il britannico della McLaren ha conquistato la vittoria grazie a una strategia impeccabile costruita dopo un errore iniziale in partenza. Dopo essersi ritrovato nel traffico nelle prime tornate, Norris ha recuperato terreno approfittando al meglio della girandola di soste, emergendo in testa nella fase centrale. Nonostante un paio di tentativi d’attacco da parte di Piastri nel finale, l’inglese ha saputo mantenere la calma e portare a casa il secondo successo stagionale.

La McLaren chiude con un’altra doppietta pesante, confermandosi la vettura più solida del momento. Sul podio anche George Russell, abile ad approfittare del crollo Ferrari nella seconda parte di gara. Il pilota Mercedes ha gestito bene la sua corsa, beffando Charles Leclerc nelle fasi finali con un sorpasso che vale punti importanti per la classifica piloti.

Leclerc parte forte ma cede, Alonso brillante, Verstappen in ombra

Partito dalla pole, Charles Leclerc ha guidato la gara fino alla seconda sosta, tenendo dietro le due McLaren con solidità. Ma la Ferrari ha perso efficacia con il secondo set di pneumatici: il ritmo è crollato e il monegasco si è dovuto accontentare di un quarto posto dopo aver subito il sorpasso di Russell. Una delusione cocente, che raffredda gli entusiasmi dopo la pole del sabato.

Promising opening pace faded into a frustrating finish for Charles in Hungary#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/zKlUKpQxsc — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Quinto un instancabile Fernando Alonso, che a 44 anni continua a essere protagonista nella classe regina del Motorsport. Lo spagnolo ha preceduto il sorprendente Gabriel Bortoleto, autore di una prestazione solida con la Kick Sauber. Settimo Lance Stroll, anche lui su Aston Martin, davanti a Liam Lawson, sempre più convincente con la Racing Bulls.

In grande difficoltà Max Verstappen: il Campione del Mondo non è mai entrato nel vivo della lotta per la top-5, chiudendo nono alle spalle di Lawson. Il suo weekend magiaro si è rivelato opaco e privo di spunti. Chiude la top-10 Kimi Antonelli, al debutto sull’Hungaroring con l’altra Mercedes, mentre Hamilton ha vissuto una gara anonima e senza spunti, finendo dodicesimo con la Ferrari.

GP Ungheria ordine arrivo: tutti i risultati dalla pista di Mogyoród

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP Ungheria 2025, tappa del Mondiale di Formula 1 andata in scena oggi sul circuito dell’Hungaroring:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Aston Martin)

6. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Kimi Antonelli (Mercedes)

11. Isack Hadjar (Racing Bulls)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Esteban Ocon (Haas)

17. Yuki Tsunoda (Red Bull)

18. Franco Colapinto (Alpine)

19. Pierre Gasly (Alpine)

Rit. Oliver Bearman (Haas)

Mattia Romano