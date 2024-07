GP Ungheria, pagelle: McLaren inviperita

McLaren in vetta e Max a terra. Sembra una barzelletta ma in Ungheria è successo di tutto

La tappa di Formula 1 di ieri ha riportato gli appassionati di questo sport a rimanere con il fiato sospeso sia per la gara in sè sia per alcuni momenti che passeranno alla storia, anche grazie ai meme che le situazioni “anomale” hanno inevitabilmente provocato. Ecco dunque le nostre pagelle su questo formidabile GP di Ungheria!

Dalla calma al caos: Max Verstappen 0/10

“Non fare il bambino”. Con un team radio del genere reagiremmo tutti con uno scatto d’ira e Max non si tira di certo indietro. Tra sorpassi al limite del regolamento, un entrata a cannone su Lewis costatagli letteralmente un momento “Monza 2021” e team radio che Netflix definirebbe “gold material” per la sua Drive to Survive, Max si piazza al primo posto in questo GP per il più imbarazzante in gara. Era difficile battere Perez dopo l’eccellente qualifica di sabato ma l’arroganza del Leone è scoppiata e sembra sempre più presente nelle ultime gare dove, ancora una volta, non è stato Max a prendere il controllo della gara. Il muretto lo ha lasciato a sè, reo di voler sempre fare di testa sua e contestandogli addirittura la mossa su Lewis: “Non eri nel punto apex, resta dietro. Hai torto tu”

Piastri e Norris come Lewis e Rosberg. 8/10

Norris e Piastri, lo possiamo dire, hanno dominato in modo indiscusso la gara. Male la partenza di Lando che viene subito ripreso dal compagno. Poi, senza apparente motivo, Norris viene chiamato ai box mentre Piastri soffre al comando. Sarà solo negli ultimi giri che il team, con una sceneggiata pietosa, chiede a Lando di cedere la posizione a Piastri con oltre 5 secondi e mezzo di vantaggio. Norris, evidentemente a malincuore e scocciato, ascolta l’ordine e permette così a Oscar di vincere il suo primo Gran Premio di Formula 1. Nulla da dire ai piloti, che hanno fatto il loro in maniera impeccabile ma davvero una pessima immagine per McLaren. Al momento la vittoria di Piastri non è andata giù a tutti, ma possiamo davvero prendercela con un pilota se il suo team si dimostra così incompetente?

Aston Martin: fallimento prevedibile 3/10

Alonso pochi giorni fa aveva espresso il suo timore sul pacchetto di aggiornamenti ammettendo di non aspettarsi nulla. Detto fatto. Il pacchetto è risultato assolutamente inutile relegando i due Aston alla decima e undicesima posizione. Che sia il momento per Fernando di iniziare a guardarsi intorno?

Lewis: il campione all’attacco! 10/10

Hamilton torna a farsi sentire sempre più spesso ed anche ieri in Ungheria ha dato prova di grande forza d’animo. Non solo ci ha regalato il duello migliore del 2024 con Verstappen ma è anche riuscito a strappargli il podio mentre George è rimasto confinato alle sue spalle, reduce di una pessima qualifica che lo ha visto fermarsi in Q1

Ferrari resta nell’anonimo anche in queste pagelle perché in Ungheria non brilla particolarmente, unica nota di merito il buon passo di entrambi, comunque molto al di sotto del livello dei “top”.