Alonso: “Fiducia negli aggiornamenti ma con cautela”

Alonso parla degli aggiornamenti. Con attenzione

Fernando Alonso ha valorizzato quanto visto dall’Aston Martin in previsione del Gran Premio d’Ungheria. L’asturiano sostiene che l’obiettivo è entrare nella top-10 per questa e la prossima tappa, vista la pausa estiva. Per Alonso: “Sarebbe una buon momento per testare che il nuovo pacchetto funzioni come previsto“.

Anche se al momento si mantiene una certa cautela, gli aggiornamenti introdotti in Ungheria servono anche come una luce in fondo al tunnel. O almeno questa è l’intenzione. E’ questo quello che devono specificare i piloti asturiani se desiderano questi miglioramenti, in vista del GP che sta per iniziare. Quando nella conferenza stampa dei piloti gli è stato chiesto quale fosse l’obiettivo e, soprattutto, cosa pensava dello sviluppo dell’AMR24 per questo evento, è stato chiaro: “Difficile dirlo, il combattimento a metà griglia è molto serrato, anche se mi piacerebbe finire entrambe le gare a punti”.

“Sarebbe un buon segno che il nuovo pacchetto funzioni come speriamo. Penso che le quattro squadre sopra siano troppo lontane da noi, troppo fuori dalla nostra portata. Quindi dovremo fare piccoli passi e portare a casa i punti. sarà questo l’obiettivo” ha rivelato. Ha voluto mostrare prudenza anche nel confessare i suoi pensieri davanti all’Hungaroring. Per il resto gli ultimi appuntamenti sono molto complicati.

Combattere a metà griglia è la vera sfida del 2024

“Pensavo che sarebbe stato difficile trovare il miglior risultato per la macchina, è difficile trovare il massimo potenziale del veicolo. A Barcellona siamo partiti con un ritmo diverso e non siamo riusciti a ripartire. Abbiamo avuto delle sessioni di prova libera negative e non siamo riusciti a recuperare. In Austria abbiamo fatto solo poche prove libere, perché era un weekend Sprint e non siamo riusciti a ottimizzare il pacchetto. A Silverstone abbiamo già avuto una fine settimana normale, il che ci aiuta nella nostra performance”. In casa Aston c’è stata poi un’analisi della situazione vista nelle ultime settimane.

“Vediamo come andrà; è una pista molto fredda e ricorda un po’ Barcellona in termini di velocità e forma” ha affermato.

Soprattutto perché per loro è stata una prima meta dell’anno difficile. Anche se la vettura è arrivata bene in qualifica nella prima gara del calendario, a poco a poco si è diluita. Una conseguenza, anche, di quanto la zona centrale della griglia fosse seghettata in questo momento. Ci sono molte vetture in lotta per una manciata di punti. Ciò complica la situazione. “È complicato, stiamo facendo tutto il possibile e tutto accadrà. Ma è vero che siamo partiti molto forti nelle prime quattro o cinque gare in cui eravamo abbastanza competitivi, soprattutto in qualifica, eravamo vicini alla Mercedes e talvolta anche alla McLaren. E poi in gara siamo caduti“, ha ricordato.

“Gli ultimi quattro o cinque anni sono ancora molto difficili. Dovremmo migliorare le nostre prestazioni, alzare il rendimento e ritornare ad una posizione molto comoda” ha concluso. Penso che la macchina non sia facile da guidare, a volte è imprevedibile, e questo ovviamente ha a che fare con la fiducia del pilota quando non può girare e aspettarsi che la macchina farà l’unica cosa in ogni curva di ogni giro che non dovrebbe fare, ha rivelato nella conferenza stampa dei piloti del GP d’Ungheria.