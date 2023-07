GP Ungheria: Mercedes in difficoltà all’Hungaroring?

Il venerdì del GP d’Ungheria è stato caratterizzato da condizioni meteo ballerine e differenti scelte strategiche: Mercedes in difficoltà?

La pioggia che ha caratterizzato la prima sessione di libere ha vanificato qualsiasi significativo test sull’asciutto. Mercedes in difficoltà in questo venerdì per il GP d’Ungheria? Il team di Brackley ha iniziato la sessione con la mescola media, per poi passare all’intermedia. Russell è stato il più veloce grazie al crono di 1:38.795. La pioggia si è diradata per la seconda sessione di libere, ma il meteo nuvoloso ha mantenuto le temperature inferiori rispetto alla media stagionale di questo periodo dell’anno.

Friday through our lens. 📸 Behind-the-scenes in Budapest. pic.twitter.com/KqIm1OQ6Pd — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 21, 2023

Entrambi i piloti hanno utilizzato la mescola media e inizialmente si sono concentrati sul giro secco. Mentre la pista continuava ad asciugarsi e i rivali passavano alle mescole morbide, il team ha continuato a concentrarsi sullo studio della mescola media e sul passo gara. Non utilizzando la mescola morbida, Hamilton ha ottenuto la 16esima posizione e Russell la 20esima.

Dichiarazioni Hamilton

Non manca una frecciatina del sette volte campione del mondo verso il nuovo format dell’Alternative Tyres Allocation. Ma cos’è? E’ una diversa distribuzione delle mescole da utilizzare durante le qualifiche con degli obblighi precisi da seguire. Hamilton a riguardo ha affermato: “Oggi abbiamo utilizzato soltanto un set di mescole da asciutto. Il format “Alternative Tyres Allocation” non è proprio l’ideale per noi piloti, perché si riduce l’azione in pista“.

“Tuttavia, domani avremo maggiore flessibilità nell’utilizzo delle mescole per le FP3. La vettura non andava bene oggi, ma lavoreremo sul set-up durante la notte e, se tutto va bene, avremo dei miglioramenti per domani. Solitamente, all’inizio ci manca sempre un po’ di ritmo. Attraverso il lavoro che facciamo e le modifiche che apportiamo, generalmente otteniamo più velocità man mano che andiamo avanti nel fine settimana. Spero di sentirmi più a mio agio con la monoposto domani” ha così concluso la sua analisi il sette volte campione del mondo.

Dichiarazioni Russell

George Russell ha così commentato il venerdì di libere per il GP d’Ungheria di Mercedes. “Rispetto agli altri abbiamo seguito un programma decisamente differente, utilizzando soltanto un set di mescole medie. Nelle FP2 ciò significava che stavamo utilizzando una mescola già usata, quindi i tempi sul giro non hanno rappresentato fedelmente il nostro ritmo. Sono sicuro che domani andrà meglio. Vogliamo progredire e siamo concentrati su questo. Siamo consapevoli che tendiamo a migliorare man mano che il fine settimana avanza. Abbiamo raccolto dei dati interessanti anche in quella sessione asciutta”.

“Abbiamo avuto delle difficoltà con il grip e le mescole non sembravano essere nella finestra giusta sia con il pieno che con poco carburante. Dobbiamo capire perché è successo ciò, ma queste sono cose difficili da valutare durante una sessione, perciò ci lavoreremo durante la notte. Siamo consapevoli che non è stato sicuramente il nostro giorno migliore, ma non è la prima volta che lo diciamo quest’anno. Sabato e domenica tendono a essere migliori, quindi non vedo l’ora che il weekend prosegui” ha così concluso il britannico.