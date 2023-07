GP Ungheria, Red Bull: “Domani saremo più veloci”

Venerdì di prove libere concluso per il GP di Ungheria: ecco il resoconto della Red Bull

Il weekend di Budapest si apre con una sessione di prove libere dalle mille sorprese. A dominare durante la sessione, non sono state le vetture della scuderia di Milton Keynes , come siamo soliti vedere. Di fatti, il primo colpo di scena giunge nei primi minuti della sessione, quando il messicano Sergio Perez arriva a muro dopo un testa coda. Una scena difficile da digerire dal muretto box, soprattuto dopo aver constatato la possibilità di non riuscire a riparare la vettura in tempo per il termine delle prove libere. Per ora, per la Red Bull si prospetta un GP dì Ungheria difficile.

Le dichiarazioni di Sergio Perez

A seguito dei risultati ottenuti durante la sessione, il messicano si apre su quanto sono le aspettative per questo weekend. “Oggi l’incidente avvenuto nelle FP1 è stato un mio errore. Io credo che il team abbia fatto un lavoro assurdo per riuscire ad avere la macchina pronta per la seconda sessione di prove libere. Infatti siamo riusciti a fare un paio di giri e ottenere delle informazioni utili dalla macchina per il weekend. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, è abbastanza presto per riuscire a capire come il tutto entrerà in gioco in questo weekend. Avremo una visione più chiara domani.”

Le parole del due volte campione del mondo

La sfortuna si sa, gira per tutti. Anche se non sembra, il principio viene applicato anche per l’intoccabile Max Verstappen. Nonostante i risultati sembrano contrastare questa teoria, il weekend di Ungheria non si è aperto nel migliore dei modi per l’olandese, rimasto con un pugno di mosche al termine della sessione. A proposito , a parlare è proprio Max Verstappen che si apre su quanto accaduto durante le prove libere. “È davvero difficile fare commenti oggettivi sugli aggiornamenti, è troppo presto per parlare. Con questo nuovo format certo, il numero limitato di gomme aiuta davvero poco. Domani avremo una preparazione migliore, sono sicuro. Vogliamo essere i più veloci nelle qualifiche, ma prima dobbiamo capire meglio il tutto con i set di gomme.”