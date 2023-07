GP Ungheria, FP2: sessione negativa per Red Bull, buono Leclerc

Il GP d’Ungheria regala una sorpresa nelle sue FP2: Verstappen fuori dalla top 10.

Una sessione di FP2 che sa di prime prove libere al GP d’Ungheria. Dopo una mattinata di pioggia, con due bandiere rosse ad aver interrotto le FP1, si torna in pista sull’asciutto. Nella prima sessione sono stati raccolti pochissimi dati, dunque le libere 2 sono fondamentali per tutti i team. A far segnare il miglior tempo è Charles Leclerc, seguito da un ottimo Norris, che prosegue sulla striscia degli ultimi GP. Verstappen solo undicesimo, Perez addirittura penultimo: Red Bull difficile da interpretare.

Una Red Bull nervosa

La sessione si apre con il primo giro cronometrato di Ricciardo nella stagione 2023 in Formula 1. Un crono non impressionante, più veloce del solo Stroll. Si accendono subito, invece, i piloti McLaren: Norris primo, Piastri secondo. In mezzo a loro vi è Sargeant, tempo fatto registrare montando pneumatici rossi, a differenza della mescola media montata dai piloti Papaya. Restano ai box le due Mercedes, le Ferrari e le Red Bull. Tra loro, il primo a scendere in pista è George Russell, dopo poco meno di una decina di minuti.

Le Ferrari fanno registrare il primo crono a un quarto d’ora dall’inizio della sessione, con Leclerc che si porta immediatamente in settima posizione. Sainz, invece, non va oltre il diciottesimo posto. Seguono le due Red Bull nell’uscita dai box, entrambi su mescola morbida: Verstappen inizia con un secondo posto, settimo per Perez. La monoposto del team di Milton Keynes appare piuttosto nervosa, mentre Albon si porta in testa su pneumatici gialli. Successivamente, molti team scelgono di richiamare i propri piloti ai box.

Verstappen scende (per ora) dal trono

Tra chi resta in pista, si fanno vedere Hulkenberg e Stroll che registrano il primo e il secondo crono più veloci. A superarli entrambi ci pensa poi Yuki Tsunoda, al momento molto più attivo del compagno di squadra. Stupisce, in negativo, Verstappen, che risulta terzo, a parità di mescola, venendo successivamente sorpassato anche da Alonso. La prima mezz’ora termina con il primo posto di Norris e un problema per Charles Leclerc nella cambiata.

Pochissima azione in pista, successivamente. Da segnalare un bloccaggio di Perez, ultimo dei piloti con gomma soft. Torna in pista Leclerc montando pneumatici morbidi, portandosi davanti a tutti, ma con soli 15 millesimi di distacco da Norris. Sainz non replica, posizionandosi solamente al decimo posto, davanti a Verstappen, che non riesce a migliorarsi.

Si spegne pian piano la sessione, passando alle simulazioni di passo gara. Particolarmente buona la prestazione di Norris, ottima anche quella di Leclerc. Paga tantissimo, a confronto con la Rossa, il Campione in carica: quattro decimi a giro rispetto al pilota monegasco. Menzione d’onore per Alfa Romeo, a sua volta con un buonissimo passo gara. Si termina dunque con la Ferrari davanti a tutti, seguita da una rinata McLaren.