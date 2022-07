GP Ungheria, la griglia di partenza

La griglia di partenza del GP d’Ungheria ci consegna Russell che strappa la prima casella dalle mani di Sainz. Leclerc solo terzo, ma Verstappen è lontano

Il sabato ungherese porta la firma di George Russell, autore in Q3 di un grandissimo giro che lo porta a conquistare la sua prima pole position. L’inglese riporta così la Mercedes dopo tredici gare a scattare dalla prima casella e aprirà la griglia di partenza del GP d’Ungheria. Prime inseguitrici sono le due Ferrari di Carlos Sainz, beffato per soli 44 millesimi, e Charles Leclerc. Il monegasco ha mostrato qualche difficoltà durante tutte e tre le sessioni finendo anche alle spalle del compagno di squadra. Al fianco del ferrarista troviamo un ottimo Lando Norris che approfitta dell’assenza delle Red Bull e si piazza in quarta posizione, confermando l’ottimo trend mostrato nella giornata di ieri.

George Russell becomes the 105th different driver in F1 history to take pole 👏#HungarianGP @pirellisport pic.twitter.com/ho7LOjjDLr — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Terza fila tutta di marca Alpine con Esteban Ocon che, dopo essere stato sempre alle spalle di Fernando Alonso, si posiziona proprio davanti allo spagnolo. In settima piazza troviamo Lewis Hamilton, distante ben otto decimi dal poleman. Al suo fianco ci sarà l’Alfa Romeo dell’ex compagno Valtteri Bottas, tornato in Q3 dopo un digiuno che durava dal GP di Spagna. Chiudono i primi dieci la McLaren di Daniel Ricciardo e Max Verstappen, vittima di problemi al motore mentre si accingeva a cominciare l’ultimo tentativo di giro veloce.

Power issues for Verstappen at the business end of qualifying 😫#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/oQcBxfGf3e — Formula 1 (@F1) July 30, 2022

Oltre la top ten: Perez in grande difficoltà, Vettel paga l’errore in FP3. Haas, per ora gli aggiornamenti non danno i frutti sperati

Continua il momento di difficoltà per Checo Perez, vicino in griglia a Verstappen ma molto lontano nei tempi. Alle spalle dei due piloti Red Bull troviamo il rookie Guanyu Zhou e Kevin Magnussen. Il pilota danese questo weekend porta sulla sua monoposto i primi upgrade stagionali ma che, fin’ora, non hanno prodotto risultati. Nonostante sia solo quattordicesimo compie un piccolo passo in avanti Lance Stroll, sinonimo che la nuova ala posteriore ha fatto trovare un pizzico di performance all’Aston Martin.

Terz’ultima fila per Mick Schumacher e Yuki Tsunoda, seguiti a ruota da Alexander Albon e Sebastian Vettel. Il tedesco paga l’errore commesso nel finale di FP3, dovendo guidare una vettura non più bilanciata a dovere. Chiudono lo schieramento Pierre Gasly, ancora una volta in difficoltà, e Nicholas Latifi, autore di un clamoroso quanto inaspettato primo posto nell’ultima sessione di prove libere.

