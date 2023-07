GP Ungheria: la griglia di partenza all’Hungaroring

Weekend del GP di Ungheria iniziato sul circuito dell’Hungaroring, ma qual è la griglia di partenza per la gara di domani ?

Sessione di qualifiche infuocate per le vetture della Red Bull, che dominano ancora una volta sulla tabella dei tempi. La giornata di ieri, non proprio positiva per la scuderia di Milton Keynes si è chiusa con un pugno di mosche per i due toreri della Red Bull. Ad oggi, il circuito vede girare due macchine completamente diverse, ma quale sarà la griglia di partenza per il GP di Ungheria di domani ?

Primo rodeo per Ricciardo

A scendere in pista dopo quasi un anno di fermo, è il pilota australiano della Alpha Tauri. Il pilota trentaquattrenne entra nel sedile dell’ex scuderia Toro Rosso, al posto del suo collega Nyck De Vries. Troppi chilometri percorsi e pochi risultati. Per questo, la casata della Red Bull sotto la forte influenza della decisione di Helmut Marko decide di interrompere la carriera del novellino. Il pilota, a seguito della decisione non ha ancora un piano chiaro sul suo futuro nel mondo del motorsport. Per questo, ha annunciato pubblicamente la sua decisione di allontanarsi dai social media.

Hungaroring, si accendono le McLaren

A sorprendere più di tutti, sono le due vetture di colore arancione, che infiammano il circuito. Del fatto che le McLaren avessero portato numerosi pacchetti di aggiornamenti era ormai ben noto , tuttavia nessuno aveva aspettative di questo calibro. Con entrambi i piloti piazzati nella top ten, la scuderia inglese può mostrarsi soddisfatta del lavoro svolto nel box.

La griglia di partenza definitiva per il GP di Ungheria

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen

3. Lando Norris

4. Oscar Piastri

5. Guanyu Zhou

6. Charles Leclerc

7. Valteri Bottas

8. Fernando Alonso

9. Sergio Perez

10. Guanyu Zhou

11. Carlos Sainz

12. Esteban Ocon

13. Daniel Ricciardo

14. Lance Stroll

15. Pierre Gasly

16. Alexander Albon

17. Yuri Tsunoda

18. George Russell

19. Kevin Magnussen

20. Logan Sargeant