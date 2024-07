GP Ungheria, Ferrari: “Giornata più solida a livello di prestazioni”

Ferrari si presenta al GP Ungheria, con l’obiettivo di riscattare le deludenti ultime gare, con importanti aggiornamenti sulla SF-24

Prima giornata a due facce, che apre il weekend del GP Ungheria con le due sessioni di prove libere, per la Scuderia Ferrari chiamata a riscattare le ultime deludenti gare. Al di là dei risultati, la tappa di Silverstone si è rivelata utile, dove la Rossa ha raccolto molti dati da poter analizzare e cercare di raddirizzare questa stagione iniziata molto bene, ma che per qualche motivo gli aggiornamenti non si sono rivelati all’altezza. E ora tocca rimboccarsi le maniche e riportare a casa dei risultati più positivi, almeno per non perdere terreno nei confronti dei rivali in classifica.

Dunque in vista dell’Hungaroring, la Ferrari ha deciso di portare un nuovo aggiornamento composto da un nuovo fondo. La giornata inaugurale del weekend ungherese, è stata dedicata a testare le novità, e quindi alla ricerca del miglior assetto e sulle simulazione dei long run, in preparazione della gara di domenica.

Un venerdì produttivo, ma non sono mancati degli imprevisti, in particolare con Charles Leclerc autore di un’uscita di pista, finita contro le barriere in curva 4 nella seconda sessione, costringendolo ad abbandonare lì la vettura e a far scattare la bandiera rossa. Il monegasco non ha quindi potuto ottenere un tempo significativo.

Situazione migliore per Carlos Sainz, autore di una giornata solida ottenendo il miglior tempo in 1’18″713 nella prima sessione, e il terzo nella seconda.

È venerdì e si sa che spesso non è indicativo. Tuttavia, al di là di quanto visto oggi è chiaro che nei box della Ferrari, c’è molto lavoro da fare in preparazione della qualifica, dove sarà chiamata a ottenere una miglior posizione sulla griglia di partenza, per poter sperare di fare bene in gara.

Leclerc: “Finito largo in curva 4 e perso la vettura…”

“Fino a questo punto sono contento della vettura. La giornata di oggi è stata più solida a livello di prestazione, rispetto a quelle degli ultimi weekend,” ha esordito Charles Leclerc.

In conclusione: “Purtroppo sono finito largo in curva 4 e ho perso la vettura saltando sul cordolo. Per fortuna però non ho fatto troppi danni, anche se non ho potuto continuare la sessione. Recupereremo il programma che non siamo riusciti a completare domani nelle prove libere 3″.

That was some impact! 💥 Charles Leclerc takes too much kerb into Turn 4 and loses control. Fortunately, Charles and his Ferrari came off better than the barrier did#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/t43ZD8qx9m — Formula 1 (@F1) July 19, 2024

Sainz: “Sembra che siamo in una forma migliore”

È la volta di Carlos Sainz, a commentare la giornata appena conclusa: “Nel complesso è stato un venerdì positivo. Ed è qualcosa di particolarmente importante, considerando quanto è complicato questo tracciato in termini di messa a punto“.

“È stato anche significativo, viste le alte temperature che abbiamo trovato. Poter provare tutti i tipi di mescola in condizioni così estreme. Abbiamo raccolto molti dati utili e sembra che questo fine settimana siamo in una forma migliore“.

“Tuttavia è solo venerdì, quindi vediamo come vanno le cose domani,” ha poi aggiunto in conclusione lo spagnolo.