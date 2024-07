GP Ungheria, Mercedes: “Siamo ancora un passo indietro”

Durante la prima giornata di libere del GP d’Ungheria Mercedes continua a lavorare per raggiungere Red Bull e McLaren

Condizioni singolari in questa prima giornata in Ungheria, nella quale Mercedes ha raccolto dati importanti in vista del GP. Le FP1 non sono iniziate nel migliore dei modi visti i ben sessanta gradi d’asfalto con cui i team hanno dovuto fare i conti. Pertanto nel corso della prima sessione le Frecce d’Argento hanno preferito lavorare sulla raccolta dati e sull’apprendimento degli pneumatici. I piloti, vittime delle alte temperature, hanno faticato a trovare il bilanciamento ottimale della vettura, apportando quindi modifiche al setup.

Nel corso delle FP2 il team ha dovuto far fronte a diverse sfide. Dapprima la sessione è stata interrotta dopo circa un quarto d’ora a causa di un incidente di Leclerc. Il pilota ne è uscito illeso ma le riparazioni delle barriere hanno richiesto molto tempo, tempo che le squadre avrebbero potuto utilizzare per preparare al meglio il resto del weekend. Successivamente la temperatura dell’asfalto era di circa dieci gradi più bassa rispetto alla mattinata. I piloti hanno dovuto quindi adottarsi al diverso modo in cui gli pneumatici si comportavano.

Le parole di Lewis Hamilton

Questi i pensieri di Lewis Hamilton riguardo il suo venerdì: “Fa decisamente molto caldo qui questo weekend. Di solito fa caldo nella splendida Budapest, in questo periodo dell’anno! Oggi non è stata la nostra giornata migliore della stagione fino a ora. L’assetto della vettura non era dei migliori e non eravamo al meglio della forma. Abbiamo fatto qualche piccolo ritocco tra le sessioni, ma niente di importante”.

“Abbiamo qualche idea sul perché la monoposto non fosse al meglio, quindi ci lavoreremo sodo durante la notte. Cercheremo di apportare miglioramenti prima di domani. La lotta è ancora una volta molto serrata. Mentre il nostro ritmo sul giro singolo non è stato il migliore, il nostro long run è stato decente. Siamo ancora un passo indietro rispetto ai nostri rivali, ma faremo il possibile per colmare il più possibile quel divario per sabato”, ha concluso.