GP Ungheria: Red Bull non delude le aspettative

Il GP d’Ungheria della Red Bull è iniziato con le prove libere, che hanno visto una RB20 brillante in pista

Il Circus vola a Budapest per il GP d’Ungheria e uno dei protagonisti, visto il concludersi delle sessioni del venerdì, sarà sicuramente la Red Bull. Verstappen si è classificato secondo in entrambe le sessioni di prove libere, dimostrando un ritmo solido e costante. Il pilota olandese ha completato un elevato numero di giri, lavorando con il suo team per ottimizzare il set-up della vettura. Il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Perez, ha avuto un inizio di weekend più complicato. Nelle prime prove libere si è classificato undicesimo, mentre nelle Fp2 ha recuperato terreno chiudendo in quarta posizione.



Per questo Gran Premio, la Red Bull ha portato in pista alcuni aggiornamenti alla RB20. Verstappen ha montato un nuovo cofano motore, mentre entrambe le vetture hanno ricevuto nuove ali anteriori e posteriori. Il tempo più veloce nelle FP1 è stato ottenuto da Carlos Sainz della Ferrari, mentre nelle prove libere 2 è stato Lando Norris della McLaren a primeggiare. Nonostante la concorrenza agguerrita, le prove libere hanno mostrato che la scuderia di Milton Keynes ha una vettura competitiva. Il GP d’Ungheria promette di essere emozionante e i due piloti della Red Bull non vorranno certo deludere le aspettative. Weekend importante per Perez, che dovrà rispondere dopo i pessimi ultimi GP.

Dichiarazioni dei piloti

Verstappen: “Penso che abbiamo avuto un’ottima giornata con gli aggiornamenti che abbiamo portato per questa gara. Ovviamente, c’è ancora molto da fare per ottimizzare la monoposto, ma è stato un ottimo inizio di weekend. È importante esaminare tutti i dettagli e lavorare per assicurarci di avere il miglior set-up possibile per le qualifiche. Naturalmente, la FP2 è stata per un po’ interrotta dalla bandiera rossa, quindi non siamo riusciti a completare tutti i long run che volevamo, ma è stato lo stesso per tutti. Analizzeremo la situazione e lavoreremo“.

Perez: “È stato un buon venerdì. Penso che abbiamo fatto un buon passo avanti dalla FP1 alla FP2, abbiamo apportato le modifiche giuste e preso la direzione corretta. È da tempo che non mi sentivo così a mio agio con la vettura a questo punto del weekend. I passi avanti che abbiamo fatto durante la giornata sono i migliori che potessimo fare e questo è molto positivo. Ci sentiamo bene e anche il long run sembrava promettente. Penso che possiamo ancora migliorare il set-up e alla fine della giornata si tratta solo di mettere tutto insieme al momento giusto. Il nostro momento arriverà, ora testa bassa e avanti fino a domani. Vediamo cosa ci riserverà il resto del weekend“.