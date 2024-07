GP Ungheria, FP1: la ripresa Rossa

Il weekend del GP di Ungheria accoglie i piloti di F1 con le FP1 in attesa delle qualifiche di domani, ecco cosa è successo nella prima sessione di pista

Ulteriore tappa europea per il calendario della F1 , che per questo weekend vola in Ungheria per il GP, e inaugura il weekend con la prima sessione di FP1. Alle spalle del weekend precedente, alcune scuderie fanno i conti con quanto accaduto. Profondo rosso per Ferrari, grande ripresa per Mercedes e McLaren che lo scorso weekend sono riuscite a spodestare il dominio Red Bull. Ecco cosa è successo dopo lo spegnimento dei semafori.

Ferrari pronta alla ripresa

Allo spegnimento dei semafori, le vetture battono il caldo asfalto dell’Hungaroring pronte a simulare ulteriori assetti e passi gara. Sotto l’occhio del mirino in particolare ci sono le due monoposto della Ferrari, che presentano nuovi fondi da studiare per la sessione. A seguire, Mercedes e Red Bull che scendono in pista cercando il tempo sul giro. Con una temperatura di 60 gradi dell’asfalto, le vetture sono poste sotto uno stress termico non indifferente. A risentire, sono in particolare le vetture della Haas , che a 30 minuti dal termine denunciano diversi problemi ai freni.

Discorso diverso per Ferrari, che nella prima mezz’ora sfrutta il nuovo assetto sulla simulazione del passo gara. Di fatti, entrambi i piloti si dichiarano abbastanza soddisfatti attraverso i team radio, partendo così con la sperimentazione del giro veloce. A raggiungere le Ferrari ci sono Red Bull e McLaren, che alzano il livello migliorandosi sulla tabella dei tempi. Nonostante l’umore ottimista, vogliamo ricordare ai nostri lettori che si tratta solo della prima sessione di prove libere. Pertanto, per previsioni più accurate bisognerà attendere la seconda sessione di libere.