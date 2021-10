GP Turchia, presentato il trofeo del vincitore

GP Turchia, ecco il trofeo che il vincitore solleverà domenica al termine della gara. Un nuovo design, che vuole rompere con la tradizione

Nuova settimana e una nuova sfida mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen che si appresta a iniziare nel weekend, dall’08 al 10 ottobre con il GP Turchia 2021. Una nuova tappa dove entrambi i principali contendenti del trofeo iridato, vogliono assicurarsi la vittoria.

A pochi giorni dal via del weekend del GP Turchia, 16° prova della stagione 2021, gli organizzatori hanno svelato il trofeo che il vincitore della gara alzerà sul primo gradino del podio domenica. Un trofeo caratterizzato da un design innovativo, con un 8 in mezzo e una stella visibile in alto a destra.

Il trofeo è di color bronzo, unica caratteristica in comune con i trofei della passata stagione. Il design presenta un cambiamento drastico con il passato. L’organizzazione ha pensato di consegnare al vincitore, un trofeo rivoluzionario, con il numero otto, che sorprendentemente richiama il numero della curva più iconica del circuito, e con una stella, ovvero uno dei simboli della bandiera della Turchia.

ÖZEL | 2021 Türkiye GP’nin birincilik kupası yaklaşık olarak 5 kg ağırlık ve 50 cm büyüklüğe sahip. Ayrıca kupayı yarışın galibine sürpriz bir isim takdim edecek 🤔#F1 | #TurkishGP 🇹🇷 pic.twitter.com/pLzU8q2CLa — Formula Türkiye 🇹🇷 #TurkishGP (@FormulaTurkiye) October 4, 2021

Nel 2020, Lewis Hamilton, Sergio Perez e Sebastian Vettel hanno alzato i trofei tradizionali sul podio dell’Istanbul Park. Tuttavia, per la seconda edizione dopo il ritorno nel calendario della Formula 1, gli organizzatori hanno scelto di rompere con la tradizione e presentarsi con un look diverso.

NEL 2020, 9 ANNI DOPO L’ULTIMA VOLTA…

Nel weekend torna il GP Turchia e l’Istanbul Park. Nella passata stagione, causa pandemia di coronavirus, la Formula 1 ha deciso di riportare questa tappa nel calendario, che mancava dal 2011, tra i sostituti di appuntamenti cancellati. Il tracciato, con un asfalto resosi incredibilmente scivoloso con la pioggia, ha messo in difficoltà molti piloti e la loro abilità di guida. Una vera gara pazza, che ha sicuramente divertito gli appassionati e tifosi.

Per la stagione 2021, Istanbul Park è stato confermato, in sostituzione del GP Giappone, e nel weekend si disputerà la nona edizione del GP Turchia.