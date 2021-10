GP Turchia, Bottas: “Domani mi concentrerò sulla mia gara”

Per Valtteri Bottas è la diciottesima Pole Position in carriera, le stesse di Renè Arnoux

Nel sabato di Istanbul Valtteri Bottas è stato bravo a rispettare le consegne della Mercedes, portando a termine quello che serviva alla causa del team di Toto Wolff. Il finlandese ha concluso le qualifiche al secondo posto, ma partirà dalla Pole Position approfittando della penalità inflitta al compagno di squadra, che ha sostituito il turbocompressore della sua Power Unit.

Per la Mercedes la cosa più importante è che Bottas sia riuscito a tener dietro Max Verstappen, il principale avversario di Hamilton nella lotta iridata. A differenza di quanto accaduto a Sochi il finlandese dovrà essere bravo a completare fino in fondo il ruolo da scudiero, senza lasciarsi scavalcare dall’olandese nel corso del primo stint.

Bottas, però, giustamente, sembra essere poco interessato a quanto accadrà alle sue spalle. Vuol concentrarsi soltanto sulla sua prestazione, conscio che quella di domani è un’occasione forse più unica che rara per cogliere il suo ultimo successo in Mercedes. Tra l’altro con la Pole Position di oggi Valtteri ha colto la diciottesima partenza al palo. Le stesse di Renè Arnoux, il pilota con più Pole Position senza aver mai vinto il Mondiale.

QUALIFICA DIFFICILE

“Abbiamo fatto delle buone qualifiche in condizioni non semplici, soprattutto nel Q1, dove facevamo fatica a restare in pista. Anche nel Q3 è rimasto ancora della pioggia nella curva 1. Sono riuscito a completare un buon giro, rovinato da un pizzico di sottosterzo nell’ultimo settore. Ma in definitiva mi sono divertito e abbiamo ottenuto il risultato che cercavamo“, ha dichiarato Bottas al microfono di Paul Di Resta.

“Io sono in Pole mentre Lewis ha minimizzato i danni della sua penalità. Non potevamo chiedere di meglio. Domani mi concentrerà sulla mia gara, questa è l’unica cosa che si può fare quando parti davanti. Cercherò di avere un passo veloce e spero di riuscire a vincere“, ha concluso il finlandese