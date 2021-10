GP Turchia, qualifiche: Hamilton e una pole che vale l’undicesimo posto

Il numero 44 della Mercedes è di nuovo il più veloce, ma domani per lui sarà una gara di inseguimenti. Domani Bottas partirà primo; secondo Verstappen

Qualifiche all’insegna dell’incognita meteo all’Istanbul Park. Il forte vento non ha abbandonato il circuito e si attende anche la pioggia a pochissimi minuti dall’inizio delle qualifiche. I radar mostrano infatti nubi minacciose verso l’ultimo settore della pista.

Team e piloti si preparano dunque ad affrontare i pochissimi giri sull’asciutto; questi minuti potrebbero essere cruciali per la sessione di qualifica e la gara di domani.

Al GP di Turchia è Lewis Hamilton a conquistare la pole, seguito da Bottas e Verstappen. Con la penalità da scontare, il campione del mondo partirà però 11esimo.

It might not stay dry for long though 👀 Radar says rain could be on the way just seven minutes into qualifying 📡#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/vaFS4DK0vJ — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Q1: ARRIVA LA PIOGGIA A MESCOLARE LE CARTE

Aspettando l’acqua sul tracciato, i team scendono in pista con gomma soft nel tentativo di segnare il giro veloce prima che la pioggia bagni l’asfalto, freddo e scivoloso. Molti piloti, tra cui Carlos Sainz, Max Verstappen e Lewis Hamilton, sono infatti autori di fuori pista e testacoda per le basse temperature degli pneumatici.

It’s been a wild start to Q1, with plenty of sliding and a few near misses 👀 Lewis Hamilton and Pierre Gasly get a bit close with the rain due to fall imminently… 😮#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/BekaasuxAH — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

A circa 7 minuti dal termine del Q1, le prime sei posizioni temporanee in griglia sono occupate da sei scuderie differenti: AlphaTauri con Gasly, Alpine con Alonso, Ferrari con Leclerc, Mercedes con Bottas, McLaren con Norris e Red Bull con Verstappen. Un’immagine certamente insolita. E, quando ormai sembra che il meteo possa solo migliorare, riprende la lotta serrata a suon di giri veloci tra Hamilton e Verstappen: i nomi dei due si alternano infatti nella prima posizione temporanea in griglia.

Sorprese di questi primi venti minuti sono l’AlphaTauri di Gasly, che si piazza in seconda posizione, dietro l’inglese della Mercedes, e la Haas di Schumacher, che riesce a rientrare tra i primi 15 piloti.

A non qualificarsi al Q2 sono: Ricciardo (16esimo), Latifi (17esimo), Giovinazzi (18esimo), Raikkonen (19esimo) e Mazepin (20esimo).

GP TURCHIA, QUALIFICHE. Q2: TANTI ERRORI E AMARE DELUSIONI

I 15 minuti del secondo taglio si aprono con i primi tentativi su gomma media e un errore di Sergio Perez, che esce bruscamente di pista rovinando gli pneumatici. A ribadire lo stato di forma della Mercedes in Turchia è Lewis Hamilton, che stacca di quasi mezzo secondo il rivale Verstappen, prendendosi così la testa provvisoria della griglia con un 1’23”595.

Errore anche per Leclerc all’uscita dell’ultima curva prima del traguardo. Il ferrarista effettua però una veloce manovra per rientrare subito in pista.

“I’m struggling with these mediums” says Charles Leclerc after he spins on a flying lap He’s currently in P10, just above the Q2 drop zone…#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/VzOL8AuW5m — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Parziale delusione per McLaren che, dopo essersi vista esclusa dal Q2 con Ricciardo, non riesce a trovare il giusto passo nemmeno con Norris, che fatica a tenersi tra i primi otto.

Gli esclusi dal Q3 sono: Vettel (11esimo), Ocon (12esimo), Russell (13esimo), Schumacher (14esimo) e Sainz (15esimo). Peccato per il giovane inglese della Williams, che, a causa di un errore all’ultima curva, perde l’occasione di passare al Q3.

Q2 CLASSIFICATION: Mercedes on top with Verstappen shadowing them ⏱️ And a hat-tip to Fernando Alonso for his P5 👏 Top ten shootout = on the way! 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/wlZQadmcUT — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

GP TURCHIA, QUALIFICHE. Q3: HAMILTON IN POLE, MA DOMANI SCONTA LA PENALITA’…

E’ giunta la resa dei conti. Le 10 monoposto qualificate scendono di nuovo in pista per affrontare i 12 minuti che le separano dalla bandiera a scacchi. E’ Hamilton a percorrere i primi metri di asfalto con gomma soft, seguito a vista da Bottas. Il finlandese della Mercedes si prende la pole provvisoria con un crono che scende quasi sotto il muro dell’1’23, mentre Verstappen accumula circa 2 decimi di ritardo dai primi due; la lotta per la prima piazzola è ancora apertissima.

Nonostante i tentativi, è l’inglese della Mercedes a conquistare la pole, che gli vale però l’11esima piazzola sulla griglia di domani. Hamilton dovrà infatti scontare una penalità di 10 posizioni per aver sostituito una componente della Power Unit sulla sua W12. Il poleman è quindi Bottas, seguito da Verstappen e Leclerc.

LEWIS HAMILTON GOES FASTEST! 🚀 Due to a ten-place grid penalty @LewisHamilton will start in P11, with team mate @ValtteriBottas inheriting pole position 👊#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/dhP5kvaC3K — Formula 1 (@F1) October 9, 2021

Qui, i tempi completi delle qualifiche: