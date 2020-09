GP Toscana, Red Bull: “Libere piuttosto divertenti”

Venerdì di libere soddisfacente per la Red Bull. Entrambi i piloti ritengono che il tracciato toscano sia divertente da guidare

Max Verstappen ha effettuato 32 giri nella prima sessione di libere e 2 nella seconda, facendo rispettivamente i crono di 1″17’927 e 1″17’235, classificandosi in seconda e terza posizione. Alex Albon invece ha effettuato 34 e 28 giri, facendo rispettivamente i crono di 1″19’068 e 1″17’971 e piazzandosi in nona e quarta posizione. Tutto sommato, una giornata di libere abbastanza produttiva in casa Red Bull con i piloti che si ritengono soddisfatti di questo venerdì al Mugello.

DICHIARAZIONI VERSTAPPEN

Max Verstappen spiega la sua prima giornata al Mugello, soffermandosi sulla bellezza del tracciato, perciò ha dichiarato: “Possiamo essere abbastanza soddisfatti di come si sta comportando la vettura. Perciò ritengo che sia stata una buona prima giornata al Mugello. Non siamo troppo lontani dalla Mercedes, il che è positivo. Per quanto riguarda il bilanciamento, ci sono sempre delle cose che possono essere migliorate, ma nel complesso sono piuttosto soddisfatto. Questa è una pista molto bella da guidare con una monoposto di Formula 1, per le così tante curve veloci”.

“Poter affrontare l’Arrabbiata 1 e 2 senza problemi è davvero incredibile oltre che a essere divertente da guidare. Oggi mi sentivo bene, ma ovviamente 59 giri di fila con il caldo non saranno facili. Mi piace la sfida e non dovremmo lamentarci perché ci alleniamo duramente per sederci su queste vetture, ma dovremmo semplicemente divertirci. Per quanto riguarda le mescole, mi aspettavo che andasse peggio, quindi vediamo come andrà il resto del weekend” ha così concluso l’olandese della Red Bull a riguardo delle libere del venerdì.

DICHIARAZIONI ALBON

Alex Albon prosegue sulla stessa linea d’onda del compagno di squadra, sottolineando quanto sia importante non commettere errori. Perciò ha affermato: “E’ stata una buona giornata e questa pista è così divertente da guidare. E’ velocissima e non c’è molto margine per commettere errori. Basta infatti vedere ciò che è successo a Lando. Poter commettere pochi errori aumenta l’entusiasmo del pilota“.

“Dal punto di vista delle prestazioni, penso che possiamo definirci relativamente contenti. Ovviamente ci sono ancora alcune aree in cui dobbiamo trovare un po’ più di equilibrio con la vettura. Ma se pensiamo a Monza dove abbiamo faticato, oggi è andata bene. Le mescole sembrano resistere con il caldo e le Soft stanno andando bene, vedremo quindi come andranno per il resto del weekend” ha così concluso il thailandese della Red Bull a riguardo delle libere del venerdì.