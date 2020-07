GP Stiria, Verstappen: “Troppo lenti per lottare per la vittoria”

La Red Bull non è stata in grado di contrastare la supremazia della Mercedes e di evitarne la doppietta nel GP di Stiria. Verstappen si è dovuto accontentare del gradino più basso del podio, seguito dal compagno di squadra

Il team di Milton Keynes è riuscito a salire sul podio per la prima volta quest’anno grazie a Max Verstappen. Inoltre con l’arrivo di Albon in quarta posizione hanno anche ottenuto punti utili per avanzare nel Campionato Costruttori. Max Verstappen a riguardo ha affermato: “Con il podio abbiamo sfruttato al massimo il nostro potenziale. E’ molto bello tornare sul podio. Purtroppo eravamo chiaramente troppo lenti per lottare per la vittoria. Ho spinto al massimo per poter combattere con Lewis, ma non è stato possibile” .

I gave it my best and pushed as hard as I could. To score a podium is good, but we still have a lot of work to do #KeepPushing 🇦🇹 #AustrianGP pic.twitter.com/rKeoPfBHLp — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 12, 2020

RED BULL AFFAMATA DI VITTORIA

“Abbiamo lavorato molto e abbiamo dato tutto. Il mio momento migliore è stata la lotta che ho avuto nella fase finale con Valtteri. Le mie mescole non erano in buone condizioni, ma non volevo rendergli le cose facili e mi sono anche divertito. Il terzo posto è un buon risultato, abbiamo ottenuto altri punti, anche se non è tutto ciò che vogliamo. Vogliamo lottare per le vittorie e spero che l’Ungheria ci aiuterà. Ci sono meno rettilinei e speriamo di avere una buona opportunità per affrontare la Mercedes e vincere. Adesso abbiamo qualche giorno per arrivare alla terza gara dell’anno nel miglior modo possibile” ha così concluso l’olandese della Red Bull.