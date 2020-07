GP Stiria, Hamilton vince: “Sono soddisfatto della vittoria”

Lewis Hamilton vince il GP della Stiria e ha voluto ringraziare il team e lo staff per tutto il duro lavoro che hanno fatto per ottenere il meglio. Il britannico riconosce che il ritmo della W11 è spettacolare e insiste sul fatto che oltre ad aver fatto molto bene durante il fine settimana, anche la strategia è stata ottima. “Grazie al mio team e a tutti in fabbrica. E’ un anno bizzarro, ma è davvero bello poter tornare qui a gareggiare e potersi esprimere a questo livello. Grazie a Mercedes che ha fatto un lavoro fantastico, anche a livello di strategia. Siamo riusciti a tenere la monoposto in pista evitando i cordoli e quindi a portarla al traguardo“.

We stand together ✊🏾 the team today took the knee which was just amazing to see that together we can learn and be open minded of what’s going on in the world. Thank you to everyone in my team and to you #TeamLH, I appreciate all of your support and your positive messages 🙏🏾 pic.twitter.com/zfKGdjDjce

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 12, 2020