GP Stati Uniti, Verstappen: “É stata una gara in cui abbiamo imparato tanto”

A Austin Verstappen chiude terzo dopo un lungo e faticoso testa a testa con Lando Norris. L’olandese ha la meglio

Dopo la vittoria alla Sprint di ieri, la gara di oggi si é rivelata piuttosto difficile per Max Verstappen. L’olandese ha lamentato la mancanza di passo per attaccare: tanto sottosterzo e fatica in frenata. Piú volte, infatti, ha detto in team radio che i freni gli impedivano di fare qualunque cosa. “Tutto questo ha reso difficile la difesa perché ogni volta che qualcuno voleva sorpassarmi, non potevo frenare molto tardi”, ha dichiarato l’olandese.

Clamoroso é stato il lungo testa a testa con Lando Norris per diversi giri. Alla fine pare che Max avesse ceduto, ma Norris lo spinge fuori pista. Per il pilota britannico é la fine del combattimento, in quanto di lí a poco riceve la penalitá di 5s. Non tanto per quanto accaduto con Verstappen, quanto per aver superato per tre volte il limite del fuori pista.

Hard fought right until the end! Valuable points from both drivers with a solid podium finish for Max in P3 LEC, SAI, Max P3, NOR, PIA, RUS, Checo P7, HUL, LAW, COL#F1 || #RedBullRacing || #USGP pic.twitter.com/2Q8g6hGeFc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 20, 2024

“É stata una battaglia dura e ovviamente le ho provate tutte per tenerlo dietro. Alla fine salire sul podio é comunque un ottimo risultato per noi”, ha detto l’olandese. La sua difesa contro Norris é stata magistrale e degna di un vero campione. Ogni istante é stato calcolato meticolosamente, cosí come il momento delle frenate per non lasciarlo passare.

In curva 12, i due piloti hanno battagliato fuori pista. Pare che anche Verstappen sia un po’ uscito, ma al riguardo Max dice: “Alla curva 12, Lando é andato largo. Io ho il mio parere e non ho bisogno di dirlo qui, lascio che gli stewards facciano il loro lavoro. Per noi é stata una gara in cui abbiamo imparato tanto e analizzeremo“.