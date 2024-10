GP Stati Uniti, Leclerc: “È stato tutto perfetto”

Dopo 18 anni, la Ferrari torna sul gradino più alto del podio, grazie alla performance perfetta di Leclerc al GP degli Stati Uniti

Ci sarà da discutere sulle decisioni prese durante il GP degli Stati Uniti. Ma, sicuramente, non ci sarà da discutere in casa Ferrari dopo la spettacolare doppietta che ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz condividere il podio di Austin. Il pilota monegasco, in particolare, aveva dichiarato di volersi fare un regalo di compleanno questo weekend, ed è andata proprio così. Dopo una partenza perfetta, memore anche di quanto accaduto lo scorso anno su questo stesso circuito, per Leclerc è stata fondamentale la strategia, così come le tempistiche dei pit stop.

In solitaria per gran parte della gara, al termine del GP degli Stati Uniti il ringraziamento di Leclerc è andato a tutto il team, soprattutto gli ingegneri per l’enorme lavoro degli ultimi mesi. Erano infatti 18 anni che la Ferrari non vinceva il Gran Premio di Austin. La doppietta, quindi, ha portato sicuramente una ventata di adrenalina e ottimismo nel team di Maranello che ora, come ha sottolineato Leclerc, punta solo al titolo.

OTTIMO INIZIO PER GRANDI OBIETTIVI

“Siamo molto contenti“, ha sottolineato Leclerc ai microfoni di Jenson Button. “Avevo faticato a trovare l’equilibrio con la vettura, ma avevo fiducia di trovare il feeling in gara e così è stato. Dopo la sprint eravamo preoccupati che gli altri fossero competitivi e fossero davanti a noi, ma è andata molto meglio“. La performance e il ritmo di Leclerc hanno evidenziato gli enormi progressi della monoposto, che nella seconda metà del mondiale sta regalando grandi soddisfazioni anche ai propri tifosi.

“È stata una bellissima curva 1“, ha commentato Leclerc. “Ho fatto esattamente quello che volevo fare. Sapevo che saremmo stati molto vicini, ma oggi ho trovato un vantaggio e questo ci ha avvantaggiato perché avevamo un ottimo passo. Devo ringraziare gli ingegneri per aver lavorato come pazzi in questi mesi, portando tutti gli aggiornamenti. Hanno lavorato tutti benissimo ed è stato tutto perfetto“.