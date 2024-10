GP Stati Uniti, Sainz: “Sono stato veloce tutto il weekend”

Carlos Sainz completa un weekend straordinario al GP degli Stati Uniti portando a casa un secondo posto dietro al compagno di squadra

La Rossa torna a trionfare con Charles Leclerc al GP degli Stati Uniti, ma Carlos Sainz completa un weekend quasi perfetto conquistando la seconda posizione. Doppietta Ferrari dopo la bagarre tra i due piloti nella Sprint, con lo spagnolo che porta a casa lo stesso risultato in entrambe le gare. Un’ottima partenza e una buona strategia di undercut su Verstappen hanno contribuito alla conquista del secondo gradino del podio, nonostante alcuni problemi di potenza.

Una Ferrari che diverte tifosi e piloti

“Innanzitutto congratulazioni a tutto il team, a Charles, per un risultato fantastico che ci mette proprio dove volevamo nella lotta per il Campionato Costruttori” dichiara lo spagnolo ai microfoni di Jenson Button. Ferrari si trova attualmente a soli 8 punti da Red Bull e 48 da McLaren, il che la tiene pienamente in lizza per il titolo. “Sono estremamente contento per tutti in Ferrari al momento”.

“Allo stesso tempo, ovviamente, sapevo che gran parte della gara sarebbe stata decisa in partenza, sapevo che Lando e Max sarebbero andati belli giù pesanti in curva 1. Purtroppo io ho avuto la peggio in quella situazione e non sono potuto ad andare in testa anche se il passo da quel momento in avanti era davvero molto buono”. Una strategia studiata per bene da entrambi i Ferraristi ma che ha visto Leclerc avere la meglio. “Per tutto il weekend sono stato davvero molto veloce però la posizione in pista è la chiave. Mi sono dovuto accontentare del secondo posto il che in ogni caso dimostra una bella gara“.

Il team di Maranello ha risolto uno dei maggiori problemi della stagione passata e Sainz ne è decisamente contento: “Chiaramente è un punto di forza della vettura quest’anno quanto riusciamo ad andare lunghi negli stint e quanto poco degrado abbiamo. È qualcosa che mi piace molto e che mi ha fatto godere molto di più le gare quest’anno rispetto all’anno scorso. L’anno scorso passavamo tutta la gara a difenderci, a perdere posizioni. Invece quest’anno sembra che possiamo attaccare molto di più senza pensare troppo alle gomme, semplicemente spingendo e superando che è divertente. Per cui mi piace molto e spero che rimanga così fino a fine anno”.