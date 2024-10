GP Stati Uniti, Sprint Race: Max torna a ruggire

GP Stati Uniti, sul circuito di Austin si è svolta la Sprint Race, con Verstappen che torna a partire dalla pole position dopo diverse gare. Vediamo cosa è successo

Il sabato del GP Stati Uniti, si apre con la Sprint Race, che torna dopo diversi Gran Premi (l’ultima era andata in scena, nel weekend del GP Austria). Al secondo anno consecutivo, è il Circuit of The Americas di Austin, a ospitare la mini gara, dove i 20 piloti si sono sfidati, chi per la vittoria, chi per il podio e chi per quei pochi punti.

Il tracciato di Austin, che per questa edizione del GP Stati Uniti, si presenta con tante novità, e in particolare un nuovo asfalto, a seguito dei lavori di modifica che ha subito.

È autunno in Texas, ma ciononostante le temperature erano molto calde (intorno ai 28°C). Una bella sfida e tante incognite per quanto riguarda la gestione dei pneumatici, a pochi minuti dal via, anche per il nuovo asfalto. Insomma, un piccolo anteprima di quello che vedremo nel Gran Premio di domenica.

La griglia di partenza

Si forma la griglia di partenza, con Max Verstappen che torna in pole position dopo molte gare, quasi a voler confermare di essere il “Re della Sprint”. L’olandese che viene da diverse gare, senza vittorie, è a caccia di un gran risultato per cercare di ribaltare la situazione e recuperare il vantaggio sugli avversari, e difendere il titolo.

Accanto all’olandese della Red Bull, c’è la Mercedes di George Russell e alle loro spalle, in terza posizione, la Ferrari di Charles Leclerc. Il rivale più vicino a Max, Lando Norris è quarto con la McLaren. L’altra McLaren, quella di Oscar Piastri è sedicesima.

Il team di casa, la Haas è sesta e ottava con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Si prospetta una Sprint Race, sicuramente con qualche colpo di scena e tante sfide.

Tante sfide

Pronti, partenza e via! Allo spegnimento dei semafori, Max Verstappen scatta molto bene, ma è subito bagarre tra la seconda e quarta posizione, con Lando Norris che si prende il secondo posto, dopo aver sorpassato la Ferrari di Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell.

È battaglia anche tra Charles Leclerc e George Russell per la terza posizione, con Carlos Sainz quasi da spettatore dalla sua quinta posizione.

Poco dopo, nasce la sfida tra le due Ferrari, con Sainz che tenta di prendere la quarta posizione del compagno di squadra. Tra i due, è una sfida a suon di sorpassi e controsorpassi, con qualche rischio. Leclerc nel team radio, si lamenta della situazione, quasi a voler concentrare le sue forze e obiettivi alle lotte davanti, a tentare di raggiungere i primi tre.

Tutto questo quando si è nel corso del 5° giro della Sprint Race.

Grandi sfide anche ai margini della top ten, con Sergio Perez alle prese con le Haas di Magnussen e Hulkenberg, con qualche rischio.

Nel corso del sesto giro, Sainz riesce a superare Leclerc e tenta di andare a caccia della Mercedes di Russell. Il pilota inglese, che è a sua volta in lotta con il connazionale, Lando Norris, per il secondo posto.

Max Verstappen riesce a dettare il passo, con un buon margine sugli avversari, i quali alle sue spalle formano un trenino, con Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz e Charles Leclerc. Un duello a quattro, per la zona del podio.

Nel corso del nono giro, si accende la sfida tra Sainz e Russell, con lo spagnolo che si prende il terzo posto, con una manovra quasi al limite. Poco dopo, all’inglese si avvicina la SF-24 di Leclerc, per poi riuscire a compiere il sorpasso e a prendere la quarta posizione.

Verso il traguardo

Max Verstappen sembra essere più in difficoltà, con Lando Norris che gli si avvicina, e a seguire le Ferrari e la Mercedes di Russell.

Crollano le prestazioni della Mercedes, mentre Lando Norris ha avuto un giro lento per via di un’uscita di pista. In tutto questo, Leclerc fa segnare il giro più veloce.

Continuano le lotte anche al centro gruppo, in particolare Yuki Tsunoda in lotta con la McLaren di Oscar Piastri.

Nel frattempo riprende la lotta tra i due ferraristi, con qualche rischio di troppo. Carlos Sainz si avvicina a Lando Norris, andando quasi a prendere il DRS della McLaren. Alle sue spalle, gli si fa sotto Charles Leclerc.

All’ultimo giro, Sainz si avvicina sempre di più a Lando Norris, andando a spingere l’inglese all’errore lasciando il posto allo spagnolo. Leclerc quasi a contatto con l’inglese, e si accontenta del quarto posto.

Max Verstappen vince la Sprint Race, seguito da Carlos Sainz in seconda posizione e da Lando Norris in terza posizione.