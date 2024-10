GP Stati Uniti, la griglia di partenza della Sprint ad Austin

Torna in pole Super Max dando un segnale a Norris, il quale si accontenta della quarta piazza

La Formula 1 torna a correre sul tracciato texano dopo tre settimane di pausa dall’ultima gara corsa a Singapore. A sei gare e tre sprint dal termine, il campionato è ancora aperto, con Norris che cerca l’impresa, ma che per farlo deve vincere tutte e sperare in un passo falso di Verstappen. Passo falso che l’olandese non commette nella Sprint Qualifying, di cui porta a casa la pole con un giro perfetto: ecco la griglia di partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti.

La griglia di partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti

Insieme a Super Max sarà George Russell a scattare dalla prima fila, reo di essere stato più lento del tre volte iridato di appena 12 millesimi. Ottima prestazione anche di Charles Leclerc, che partirà dalla terza casella, davanti a un più spento Norris, in difficoltà sin dalle FP1. Carlos Sainz apre la terza fila, dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove libere. Lo affianca Hulkenberg, che sempre più spesso mette in luce il proprio talento su una Haas in lotta per il sesto posto tra i costruttori.

L’altra monoposto del team di casa partirà invece in ottava posizione, dietro a Lewis Hamilton. Chiudono la top 10 Tsunoda e Colapinto, autore di un brutto errore in SQ3. Fuori dall’ultima sessione di qualifica è stato Sergio Perez, che dunque partirà dalla fila numero 6 insieme all’Alpine di Pierre Gasly. Confusionari gli ultimi giri in SQ2, dove i piloti commettono diversi errori vedendo dunque cancellati tempi per track limits. Questo è infatti quanto accaduto a Stroll, Alonso e Lawson che dunque partiranno rispettivamente in tredicesima, quattordicesima e quindicesima posizione.

Il più grande colpo di scena di questa qualifica dedicata alla formazione della griglia di partenza per la sprint arriva dopo appena 12 minuti. Oscar Piastri saluta la Sprint Qualifying alla prima delle tre sessioni e partirà dunque sedicesimo a causa di un errore all’ultimo tentativo che gli è costato la cancellazione del tempo. In penultima fila si posizioneranno Esteban Ocon e Alex Albon, molto in ombra rispetto al compagno di squadra. Ancora una volta a chiudere la griglia vi sono le due Sauber: diciannovesima posizione per Bottas, ultima per Zhou.

