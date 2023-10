GP Stati Uniti, Sprint: la griglia di partenza

Al GP degli Stati Uniti la lotta è serrata: Verstappen in pole per la Sprint, ma i distacchi sono minimi. Quattro team diversi nelle prime quattro posizioni in griglia

Niente colpi di scena nelle qualifiche dedicate allo stabilire la griglia di partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti. Nonostante ciò, la sessione non ha lasciato delusi i fan della Formula 1: i primi quattro piloti sono racchiusi in appena un decimo. Una pole combattuta, dunque, ma conquistata, in ultima, dal solito Max Verstappen. Dopo aver perso quella della gara della domenica a causa dei track limits, si riscatta, pur concedendosi un testacoda in SQ2. Ma la prestazione del Campione del Mondo è risultata migliore del secondo tempo di appena 55 millesimi.

Un tempo fatto segnare da colui che, dalla posizione al palo, partirà invece domani: Charles Leclerc. Il monegasco dimostra ancora una volta di apprezzare particolarmente il format del weekend Sprint, regalando ottime prestazioni ai Tifosi e speranze in ottica gara. Sainz, invece, deve accontentarsi della sesta posizione, circa tre decimi e mezzo più lento del compagno di squadra. Seconda fila tutta britannica occupata da Hamilton e Norris, con il pilota Mercedes che sorprende dopo il contatto con Tsunoda che ha danneggiato il suo SQ2.

Piastri segue il compagno di squadra, pur avendo rischiato l’eliminazione in SQ1, riprendendosi dall’impietoso confronto del venerdì. Resta invece esorbitante il distacco tra Perez e Verstappen: il messicano partirà settimo, alle spalle di Sainz, avendo fatto registrare un tempo più lento di mezza secondo rispetto l’olandese. Russell solo ottavo dopo aver avuto un danno all’ala anteriore, mentre Albon si riscatta dalla brutta qualifica di ieri con un nono posto. Chiude la top 10 Gasly, anche oggi più veloce del connazionale in Alpine.

Dalla quinta alla decima fila

Undicesima piazza per Daniel Ricciardo, che si scusa per l’ennesimo P11 mentre Tsunoda – che domani occuperà la casella di oggi del compagno, partirà diciottesimo. Tanti parolacce nel suo team radio a seguito del contatto con Hamilton, che gli ha precluso il passaggio in Q2. Situazione migliore di quella di ieri in casa Aston Martin, con Alonso e Stroll che partiranno rispettivamente dalla piazzola numero dodici e quattordici. In fianco al canadese partirà Ocon, la cui qualifica è stata sottotono rispetto al venerdì.

Anche durante la Sprint, Zhou partirà più avanti rispetto a Bottas: il cinese, giunto in Q2, non è riuscito a fare meglio del 15esimo posto, il finlandese partirà diciottesimo. I due piloti Haas saranno a sandwich tra quelli Alfa Romeo, con Magnussen alle spalle di Hulkenberg. Sargeant chiude la classifica della Sprint Shootout e partirà dunque dall’ultima casella della griglia nella breve gara del sabato.