GP Stati Uniti, Hamilton: “Tutto è possibile”

Lewis Hamilton scatterà dalla terza piazza per il GP degli Stati Uniti. Il britannico riuscirà a ritrovare la vittoria ad Austin?

Hamilton deve accontentarsi della terza piazza in qualifica per il GP degli Stati Uniti. Il sette volte campione del mondo ama gareggiare ad Austin, infatti ha affermato: “Io adoro essere negli Stati Uniti, perché è un paese stupendo. Questo weekend c’è un meteo bellissimo e il circuito è uno dei preferiti di tutti i piloti. Io lo considero al pari di Silverstone, infatti mi piace davvero tantissimo questo tracciato. Credo che sia un circuito complicato per ogni pilota, perché ci sono tanti dossi e ogni settore è davvero impegnativo”. Un tracciato impegnativo, ma emozionante è quello del GP degli Stati Uniti, tappa in cui Hamilton è davvero osannato dal pubblico.

La battaglia è apertissima

Non manca un ringraziamento al team per il lavoro svolto costantemente per colmare il gap. “Ringrazio il mio team e tutti coloro che hanno lavorato duramente in fabbrica per migliorare la nostra vettura. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, riducendo il gap con i nostri avversari in questo weekend. Sono consapevole che tutti hanno lavorato tantissimo per questo, perciò apprezzo veramente gli sforzi fatti. Purtroppo, rispetto ai nostri rivali ci manca ancora qualcosa, ma la battaglia è apertissima, perciò ci riproveremo”.

Solitamente il GP degli Stati Uniti viene vinto da chi parte in prima fila, ma gli aggiornamenti portati da Mercedes fanno ben sperare, infatti Hamilton ha concluso dichiarando: “Io darò sicuramente il massimo. Con questo fantastico pubblico tutto è possibile“. Lo sprint del pubblico che tanto osanna Lewis anche in America, sarà sicuramente l’arma vincente che potrebbe portarlo alla tanto agognata vittoria che manca da un po’ di tempo. Il guanto di sfida il britannico l’ha ampiamente lanciato, che questa sia questa la volta buona?