GP Stati Uniti, Leclerc: “La lotta con Max? Al limite”

GP Stati Uniti, Charles Leclerc chiude la Sprint Race al terzo posto. Protagonista di una lotta contro Verstappen e Hamilton piuttosto aggressivo

Si è svolta la Sprint Race disputata sul Circuit of The Americas di Austin, nel weekend del GP Stati Uniti, con Charles Leclerc che chiude in terza posizione.

Autore del secondo posto, ottenuto nella Qualifica Sprint Shootout, alla partenza il monegasco ha avuto un ottimo scatto. Si è poi trovato a lottare con Max Verstappen per tentare di soffiargli la prima posizione.

La mini gara del pilota della Ferrari, è stata disputata praticamente in difesa. La SF-23 ha dimostrato di essere dotata di ottima trazione e anche velocità massima, con qualche difficoltà nelle curve in appoggio, specialmente nello snake (serie di curve in sequenza). Dunque, manca qualcosa per poter sfidare la Red Bull, visti il gap di 17 secondi che separano Charles Leclerc da Max Verstappen (praticamente quasi 8 decimi al giro).

Tuttavia, Charles Leclerc ha mostrato di poter lottare e difendere con le unghie e coi denti il terzo posto, specialmente nel finale, quando Lando Norris si stava facendo sempre più minaccioso con la sua McLaren.

Ora, per il monegasco è tempo di analizzare il tutto, insieme agli uomini della Ferrari, in vista della gara di domenica, quando sarà lui a partire dalla pole position. L’obiettivo sarà ottenere un fantastico risultato.

Charles: “Sappiamo come si comporteranno le soft”

Al termine della Sprint Race, Charles Leclerc commenta la lotta con Max Verstappen, avvenuta poco dopo la partenza: “Sì, c’era l’opportunità e lo spazio. Dunque ho provato ad attaccare. È stata un po’ al limite e ho perso una posizione da Lewis Hamilton. Loro si sono rivelati, più forti di noi nel passo gara. Dobbiamo lavorare per capire, dove possiamo migliorare per essere a posto in vista della gara di domani”.

“Abbiamo raccolto parecchi dati da analizzare, su entrambe le vetture. Questo per aiutarci, in quanto sappiamo come si comporteranno le soft anche domani. Speriamo di poter sfruttare questo vantaggio e magari di poter vincere,” ha così concluso il pilota della Ferrari.