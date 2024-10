GP Stati Uniti, Verstappen: “Contento di essere davanti”

È Max Verstappen a conquistare la pole position per la Sprint Race del GP degli Stati Uniti. Chi ben comincia è a metà dell’opera: sarà così anche per il tre volte campione del mondo?

Nella terra delle opportunità, Super Max sfrutta al massimo la sua monoposto e conquista la prima pole position del weekend. Verstappen inizia col botto il GP degli Stati Uniti, lanciandosi alla rincorsa di una vittoria che manca da troppe gare. La prima qualifica del weekend parte dopo una sola sessione di prove libere di un’ora, in cui Super Max ha chiuso alle spalle delle due Ferrari. Durante le tre sessioni di qualifiche, il campione del mondo in carica si è sempre piazzato nella top 3, mentre Perez è stato eliminato in Q2. La pausa di un mese, dalla gara di Marina Bay a oggi, sembra aver aiutato la Red Bull a ritrovare la strada giusta per affrontare al meglio le ultime gare della stagione. Dietro l’olandese si piazzano Russell e Leclerc, mentre Norris, suo diretto rivale per il mondiale, chiude solo in quarta posizione.

Dichiarazioni del pilota

“Abbiamo iniziato il weekend nel modo giusto. Le qualifiche Sprint sono sempre difficili, con due turni su gomme medie e poi su soft, e non sai mai davvero quanto puoi spingere. Ma sono contento di essere davanti, la monoposto ha funzionato alla grande. Ovviamente sono felice, mancava da un po’, quindi oggi sono davvero soddisfatto. Solo un turno di FP? Tutto diventa molto frenetico, ma questa pista è fantastica per un pilota. Ci sono diversi tipi di asfalto e avvallamenti, e gestire tutto in un solo giro secco non è semplice, ma è divertente. Sprint Race? Faremo del nostro meglio, ma sappiamo che il bottino di punti più importante si gioca nella gara di domenica, ed è lì che voglio fare davvero bene.”