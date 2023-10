La Red Bull regala ad Austin una livrea speciale

La nuova livrea della Red Bull è un omaggio sgargiante agli Stati Uniti, ma anche al padrone di casa il Texas

La Red Bull porterà un’atmosfera statunitense e texana quando scenderà in pista per il Gran Premio degli Stati Uniti di questo fine settimana con una nuova livrea. Dopo l’estrema calura del Qatar, i piloti affronteranno nuovamente condizioni torride, con temperature che supereranno i 30 gradi sul Circuito delle Americhe. La scuderia austriaca correrà ad Austin con un look distintamente americano, dipingendo la loro RB19 di rosso, bianco e blu. Come giustamente sottolinea la squadra, stanno facendo tutto “alla texana“: i colori infatti corrispondono anche a quelli della bandiera del the Lone Star State, e le caratteristiche stelle tappezzano l’intera vettura. Inoltre, il team ha modificato le ali posteriori per mostrare la bandiera del Texas.

Puntare alle stelle

Questa nuova livrea porterà fortuna a Max Verstappen? Il campione del Mondo infatti potrebbe eguagliare il suo stesso record di 15 vittorie in una stagione, ottenuto lo scorso anno. Tuttavia, c’è la possibilità che McLaren possa entrare in azione. Il week end infatti prevede anche una gara sprint. Oscar Piastri ha ottenuto la P1 nella sprint in Qatar, la sua prima vittoria in F1, e ora il compagno di squadra Lando Norris è stato indicato come favorito per vincere ad Austin dal campione del mondo del 1996, Damon Hill. “Penso che Lando debba vincere“, ha detto Hill nel podcast F1 Nation. “Gli spetta una vittoria. La sprint sarà vinta da Norris, la gara da Max“, conclude l’inglese.

È però Sergio Perez a cui serve davvero questa nuova livrea Red Bull: potrebbe forse ispirare in lui un qualche tipo di cambiamento? Il pilota messicano è entrato in una spirale negativa che si è intensificata dopo prestazioni deludenti in Giappone e in Qatar. Austin è l’ultima tappa prima di correre davanti ai suoi tifosi messicani al Gran Premio del Messico. “Checo deve alzare il livello“, ha continuato Hill. “Il Gran Premio del Messico si avvicina. Deve fare qualcosa. Trovare quella cosa, qualunque essa sia, o anche solo non strafare, o qualcosa del genere. Non so cosa sia“. Mentre c’è sicuramente pressione su Perez, Verstappen e la Red Bull possono star tranquilli sapendo di aver già portato a sia il titolo Piloti che Costruttori.

Elisabetta Bianco