GP Stati Uniti, Hamilton: “Sono pronto a lottare”

Lewis Hamilton ottiene un ottimo secondo posto nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti, dopo una partenza arrembante

Ottimo risultato per Hamilton nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti, seppur nulla ha potuto contro la supremazia della Red Bull di Verstappen. Il britannico ha avuto dalla sua la splendida marcia in più data dal calore immenso del pubblico, infatti ha dichiarato: “Il pubblico è bellissimo, grazie mille per il fantastico supporto. La gara è stata davvero divertente. Ho fatto una bella partenza, che mi ha permesso di battagliare con Charles in curva 1. All’inizio ho cercato anche di avvicinarmi a Max, ma il loro passo al momento è incontrastabile”.

Il sette volte campione del mondo lancia il guanto di sfida

C’è comunque soddisfazione per i progressi fatti, seppur la strada da percorrere è ancora lunga. “Sono comunque contento che ci siamo avvicinati ancora un po’. C’è molto lavoro da fare per replicare il passo che hanno avuto per tutta la gara, ma sono contento di tornare sul podio” ha così proseguito il sette volte campione del mondo. La Sprint effettuata sarà d’aiuto in ottica gara? Dopo un venerdì da dimenticare, Verstappen partirà dalla sesta piazza della griglia di partenza, mentre Hamilton dalla terza. Ciò potrebbe rimescolare le carte in tavola, seppur l’egemonia mostrata nella Sprint non dà false speranze.

Sicuramente Hamilton farà l’impossibile per ottenere un ottimo risultato nel GP degli Stati Uniti, infatti ha lanciato nuovamente il guanto di sfida. “Partire davanti a Max potrebbe aiutarci, anche se credo che ce lo ritroveremo alle costole piuttosto presto, se avrà il medesimo passo mostrato nella Sprint. Io sono comunque pronto a battagliare anche con Charles e con Lando. Con loro abbiamo un passo piuttosto simile, perciò spero che faremo delle belle lotte. Se poi riusciremo a tenere Max dietro sarà fantastico, altrimenti pazienza, sarà comunque una bella sfida” ha così concluso il britannico.