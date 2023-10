GP Stati Uniti, Hamilton: “E’ stato molto bello tornare a lottare davanti”

La Mercedes c’è! Sir Lewis ci crede e arriva secondo al GP degli Stati Uniti

Ottime le prestazioni di Sir Lewis al GP degli Stati Uniti: il sette volte campione del mondo arriva secondo, anche se aveva tutte le carte in regola per la vittoria. Hamilton si è dimostrato totalmente a suoi agio con la vettura arrivando davvero molto vicino a Max. Anche alla Sprint di sabato ha mostrato tutto il suo potenziale concludendo nuovamente in seconda posizione alle spalle dell’olandese.

“Lo stavo prendendo verso la fine, speravo che ci fosse qualche altro giro. In ogni caso il team ha fatto un lavoro fantastico questo weekend ed ha lavorato per portare a termine l’aggiornamento”, ha detto Lewis ai microfoni. “Onestamente è stato davvero difficile dopo l’ultima gara, prima di tutto per quello che sta succedendo nel mondo e poi per l’errore che ho commesso io. Devo davvero tanto al mio team, per cui ho dovuto scavare dentro di me e portare qualcosa in più questo weekend. E’ stato molto bello tornare davanti, lottare per le posizioni importanti, è una sensazione grandiosa“

“Io adoro gli USA da quando avevo otto anni e non vedo l’ora di andare a correre a Los Angeles. La gente mi ha sempre accolto molto bene, ho anche delle collaborazioni qua e sono molto grato del supporto che ho qui!“, ha poi concluso.