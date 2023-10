GP Stati Uniti, Sprint: veni, vidi, vici

Max Verstappen, sempre più dominante, conquista la vittoria nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti e prosegue la sua avanzata verso la leggenda

Max Verstappen sembra essere un extraterrestre tra gli uomini in questa stagione di Formula 1. Dopo la delusione nelle qualifiche per la gara della domenica, l’olandese manda un chiaro segnale che dimostra la sua fame di vittoria. Il tre volte campione del mondo, dopo una prima curva in cui ha duellato con Leclerc, si stacca dagli avversari e non guarda più indietro. La sua vittoria nella Sprint Race del GP degli Stati Uniti è la terza su cinque gare del sabato.

Una partenza da mezzogiorno di fuoco

Alla partenza, Leclerc, partito dalla seconda posizione, cerca di superare Verstappen. Tuttavia, l’olandese difende con una difesa tenace ma leale, mantenendo il pilota monegasco alle sue spalle. Il pilota della Ferrari scivola in terza posizione, superato anche da Hamilton, e da qui in poi non riesce a migliorare la sua posizione. Sainz, dopo una partenza fulminea, incontra delle difficoltà a causa della scelta di montare gomme soft, venendo sorpassato da Norris e Perez. Nelle retrovie, Gasly e Albon si fanno notare, con una forte determinazione a raccogliere il massimo di punti dalla Sprint Race in questo Gran Premio sul circuito delle Americhe.

Super Max, dopo pochi giri, costruisce un notevole divario di diversi secondi su Hamilton, che si trova in seconda posizione. L’inglese, a sua volta, mantiene Leclerc a distanza di sicurezza e blinda il secondo gradino del podio. Lo spagnolo della Ferrari, Sainz, si ritrova coinvolto nella battaglia con George Russell, che è stato penalizzato poco prima per aver ottenuto un vantaggio uscendo dalla pista, lottando per la sesta posizione. La loro sfida si conclude con una solida difesa da parte di Sainz contro l’inglese, il quale si ritrova in ottava posizione a causa della penalizzazione.