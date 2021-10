FORMULA 1 LIVE – GP STATI UNITI: la gara in diretta streaming

Tutto pronto al Circuit of The Americas per questa diciassettesima prova del mondiale di Formula 1 che sarà trasmessa in diretta live su F1world. Max Verstappen conquista la prima piazzola dopo un bel duello con il diretto rivale Lewis Hamilton.

Ma la gara è oggi e il sette volte campione del mondo, che partirà affianco al pilota olandese non dovrà fare errori soprattutto perché dietro c’è una grintosa seconda fila con Sergio Perez e Charles Leclerc pronti ad approfittare di un contatto fra i due contendenti al titolo iridato.

Apre la terza fila l’altra Ferrari di Carlos Sainz, quinto, affiancato da Daniel Ricciardo, mentre il compagno di squadra dell’australiano, Lando Norris, partirà settimo. Le due AlphaTauri di Pierre Gasly e Yuki Tsunoda prenderanno il via rispettivamente dall’ottava e dalla decima posizione.

Invece dalla nona piazzola partirà il vincitore dell’ultima edizione del GP americano Valtteri Bottas; penalizzato dopo il cambio del motore.

Sarà una gara tutta da guardare, con la Mercedes di Hamilton in rimonta e la Red Bull dell’olandese pronta a mantenere la testa della classifica piloti.

Rimane comunque difficile stilare un pronostico per questo diciassettesimo appuntamento stagionale.

