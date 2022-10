GP Stati Uniti, FP1: occhi puntati altrove

Sono state le FP1 più chiacchierate della stagione quelle che sono andate in scena in occasione del GP degli Stati Uniti – fra piloti esordenti, penalità in arrivo e l’infrazione del budget cap

Il venerdì che apre al fine settimana del GP degli Stati Uniti è una giornata tutta incentrata sulla questione d’infrazione del budget cap da parte della Red Bull. A ciò si aggiunge la normale attività in pista, che ha visto la presenza di facce nuove e non. Quali quelle di Antonio Giovinazzi, Alex Palou, Robert Shwartzman, Theo Pourchaire e Logan Sargeant. Piloti che hanno girato in FP1 al posto dei titolarissimi (rispettivamente Magnussen, Ricciardo, Leclerc, Bottas e Latifi) per esigenze di regolamento.

Old friends and new are joining us for FP1! That’s FIVE driver changes for first practice in Austin 👋#USGP #F1 pic.twitter.com/shtuIELD0k — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

L’intensità dei programmi di lavoro ha segnato l’inizio delle attività fin dai primissimi minuti – con una sola piccola parentesi dettata da una bandiera rossa. Causata dall’italiano, che nel tentativo di uscire dalle barriere ha prodotto un problema alla frizione mettendo così fine anzitempo alle sue FP1.

Fra le altre informazioni arrivate all’orecchio durante quest’ora c’è da annotare la notizia delle penalità per Perez e Zhou. Cinque posizioni per via dell’introduzione del quinto motore endotermico. Mentre non c’è ancora nulla di ufficiale per la Ferrari di Leclerc che, si sa, dovrebbe scontare una penalità per lo stesso motivo.

La Mercedes, che ad Austin ha portato delle novità per la W13, ha compiuto diverse prove aerodinamiche. Come era già stato anticipato, la squadra tedesca è giunta in Texas con l’ultimo pacchetto d’aggiornamenti della stagione. Che a detta di Shovlin dovrebbe portare la loro monoposto più vicina “ai limiti di peso”. Fra i pezzi portati però l’ala anteriore non ha potuto fare il suo debutto, per la sua irregolarità riconosciuta dalla FIA.

Le prime libere sono state particolarmente importanti non solo per riprendere confidenza con il COTA; ma anche in previsione di FP2 che avranno al centro il test Pirelli. Dopo buona parte della sessione volta a sistemare gli assetti, gli ultimi minuti sono stati dedicati alla simulazione di giro veloce.

TOP 10

1. Carlos Sainz 1.36.857

2. Max Verstappen + 0.224

3. Lewis Hamilton + 0.475

4. Lance Stroll + 0.603

5. Sergio Perez + 0.658

6. Fernando Alonso + 0.856

7. George Russell + 0.945

8. Pierre Gasly + 0.953

9. Lando Norris + 0.999

10. Sebastian Vettel + 1.184