McLaren Vs Alpine, chi la spunterà? Norris dice la sua

Una battaglia infuocata quella tra Alpine e McLaren, con Norris che sembra avere le idee chiare su chi la spunterà tra le due

Durante la conferenza stampa del giovedì ad Austin, il pilota inglese ha decretato la vettura del team francese l’auto più veloce tra le due. Sono solo tredici i punti di svantaggio per la McLaren, che poteva ribaltare il gap dopo il GP di Singapore, col ritiro di entrambe le vetture dell’Alpine

Un occasione che è andata a sfumarsi nel GP del Giappone, dove il team inglese è riuscito ad entrare in zona punti solo grazie a Norris, con Ocon e Alonso che ringraziano, ottenendo il doppio dei punti. Se l’Alpine ha deciso di portare un nuovo pacchetto di aggiornamenti per questo weekend, la McLaren tenterà il tutto per tutto per batterli: “Sono molto veloci, lo sono stati dalla prima gara di quest’anno – ha dichiarato Norris – Noi, dal canto nostro, stiamo cercando di tenere il passo. Sento che stiamo facendo un ottimo lavoro”.

Norris soddisfatto delle strategie

Nonostante la McLaren fatichi in termini di passo gara rispetto all’Alpine, il pilota inglese si ritiene soddisfatto delle strategie applicate dal suo team, fiducioso che questo sia un punto chiave per superare i loro rivali nelle ultime quattro gare ormai restanti.

“Sono contento del lavoro che stiamo facendo come squadra in termini di strategia e massimizzazione del potenziale della vettura, continueremo a lottare. Non sarà affatto facile, stanno facendo un ottimo lavoro, entrambi i piloti stanno guidando bene. Quindi vedremo questo fine settimana cosa succederà”.

Si prospetta un weekend infuocato, tra penalità in vista per alcuni piloti e battaglie per le posizioni nei campionati piloti e costruttori, non ci resta che seguire il GP di Austin

Valeria Caravella