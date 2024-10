GP Stati Uniti, sprint-anteprima: info e meteo

GP Stati Uniti 2024, round 19 e Sprint Race. Al via la trasferta americana: si parte con il Texas e Austin

Dopo una lunga pausa, è di nuovo race week! La stagione di Formula 1 2024, riparte quando mancano 6 gare al termine. Si vola oltreoceano, con il GP Stati Uniti in programma in Texas e sul circuito di Austin (C.O.T.A.), il primo di un trittico di gare nel continente americano.

Come da programma nel calendario, nel weekend del GP Stati Uniti, torna anche il format della Sprint Race.

La sfida per i titoli iridati costruttori e piloti, è aperta più che mai, in particolare tra la Red Bull e la McLaren, e tra Max Verstappen e Lando Norris. La stagione 2024, si è rivelata ricca di colpi di scena, con diversi vincitori tra i piloti. Insomma, “mai dire mai” fino alla fine, anche quando i giochi sembrano fatti. Quindi, attenzione a possibili terzi contendenti alle sfide, sia per i piloti, che i costruttori.

How does championship contender Norris stack up against the leader? #F1 pic.twitter.com/ZrfDJtaQDD — Formula 1 (@F1) October 15, 2024

Max Verstappen è in testa alla classifica, nel campionato piloti. Ma è a digiuno da diverse gare, con la RB20 che ha improvvisamente perso la sua solita competitività, con prestazioni spesso al di sotto delle aspettative. Nelle ultime gare, la leadership dell’olandese, pare sempre più minacciata dall’arrivo degli avversari, in primis Lando Norris. Dunque per l’olandese, che ha l’obiettivo di conquistare il titolo iridato 2024, urge un risultato più soddisfacente, come una vittoria.

Il GP Stati Uniti e Austin, negli anni passati ha spesso visto la Red Bull ottenere ottimi risultati, e vittorie, così come Max Verstappen. Scopriremo nel weekend, se il team ha sfruttato la pausa per rivedere cosa non è andato sulla vettura, e risolvere la situazione. Almeno per permettere a Max di difendere la posizione, vincere il titolo, recuperare sulla McLaren e riprendere la leadership nel campionato costruttori, magari con l’aiuto anche di Sergio Perez.

D’altra parte, c’è la McLaren e in particolare Lando Norris, con la loro vettura che figura sempre più come la migliore del lotto. Reduci da ottimi risultati, la situazione inevitabilmente li porta a sognare in grande, e puntare al titolo. Sono molti anni, che la McLaren non vince il titolo costruttori, e un tale risultato sarebbe la ciliegina sulla torta al termine di un lungo periodo difficile. Per questo, c’è da battere la Red Bull, e per il lato piloti, fare meglio di Max Verstappen. I due piloti, sembrano davvero carichi in vista di questo rush finale… vedremo da Austin, che cosa succederà.

Ferrari, Mercedes, lotta per il miglior posto in campionato

Da qualche Gran Premio fino alla pausa, Ferrari sembra essersi ripresa, con prestazioni migliori e promettenti. La SF-24 ha mostrato un passo in avanti, in gara, ma in qualifica le prestazioni sono ancora da migliorare, almeno per ottenere posizioni più degni sulla griglia di partenza.

Da venerdì ad Austin, scopriremo se a Maranello abbiano lavorato durante la pausa, per portare nuove migliorie, nel tentativo di incrementare le prestazioni della SF-24, anche in termini di velocità. L’obiettivo della Scuderia, ma anche dei piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, è di ottenere risultati migliori, qualche altra vittoria e salire sempre più in classifica.

Mercedes torna ad Austin, dove in passato ha ottenuto diverse vittorie, con la speranza di vedere la W15 migliorata, segno che il lavoro in quel Brackley continua intensamente. La stagione, ha visto prestazioni altalenanti e con qualche buon risultato, con tanto di vittorie e podi. Vedremo, cosa succederà nel weekend.

Ad Austin, esordisce o meglio torna la coppia formata da Yuki Tsunoda e Liam Lawson, in Racing Bulls (ex AlphaTauri). Il pilota neozelandese, sostituisce Daniel Ricciardo, appiedato anche dalla Red Bull poco dopo Singapore.

Gara di casa di Haas

Il GP Stati Uniti, è la gara di casa del team Haas. Per l’occasione, ha preparato una livrea celebrativa sulle vetture e le tute dei piloti. Le VF-24, inoltre avranno il logo di Toyota, nuovo partner del team statunitense.

Made in America Turning up to Texas with symbols of home #HaasF1 #F1 #USGP pic.twitter.com/k9MeZCtUUP — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) October 15, 2024

Seconda gara di casa, per la Williams, essendo di proprietà della Dorilton Capital, fondo di investimenti con sede negli Stati Uniti.

CIRCUIT OF THE AMERICAS (C.O.T.A.)

Il Circuito delle Americhe, sorge nei pressi di Austin in Texas, è stato progettato da Hermann Tilke con lo scopo di riportare la Formula 1 negli Stati Uniti. E fu così che nel 2012 fece ritorno il GP Stati Uniti sei anni dopo l’ultima volta (sul circuito di Indianapolis).

Il tracciato di Austin, è lungo 5.515 metri ed è costituito da 20 curve, con diversi tratti che ricordano altri circuiti, progettati da Tilke: la successione a ‘Serpentina’ di curve al primo settore che ricorda la famosa ‘Esse’ del circuito di Suzuka.

In qualifica, sarà importante ottenere una buona posizione sulla griglia di partenza, in quanto in gara, chi partirà sul lato sporco, faticherà a trovare il giusto grip, rischiando di compromettere l’esito di questa fase di gara.

La sua unicità

Caratteristica unica di questo tracciato, sono i cambiamenti di elevazione: in particolare e affascinante è il tratto iniziale in salita, che porta alla Curva 1, ovvero una curva cieca. Molti piloti adorano correre qui per le sue caratteristiche, e il suo bellissimo layout: i continui cambi di pendenza lo rendono interessante. C’è un’alta possibilità di compiere sorpassi. Si gira in senso antiorario

Inoltre, la stessa città, ricca di attrazioni e locali per il divertimento e il relax, è amata dai piloti, così come per il grande di flusso di gente e appassionati che affollano nel corso del weekend.

DRS

Come di consueto, la FIA ha reso nota le zone dove sarà possibile attivare e utilizzare il sistema DRS a C.O.T.A. Saranno due le zona DRS.

la prima, sul rettilineo principale, tra curva 20 e la 1; la seconda, nell’allungo tra curva 11 e la 12

I punti di attivazione saranno due e posizionati rispettivamente poco prima delle curve 11 e 19.

Pirelli: C2, C3, C4

C2 P Zero White Hard;

C3 P Zero Yellow Medium;

C4 P Zero Red Soft

Saranno le mescole intermedie della gamma 2024, scelte da Pirelli per il GP Stati Uniti. Stessa scelta fatta per l’edizione 2023.

Per il secondo anno consecutivo, ad Austin si terrà la Sprint Race.

Le mescole dovranno affrontare le caratteristiche del tracciato di Austin, e le sue possibili insidie, in particolare le irregolarità e le buche. Sicuramente anche i team, andranno ad alzare il fondo delle vetture, con la possibilità di andare a condizionare le prestazioni aerodinamiche. Importantissimi i dati, che saranno raccolti nell’unica sessione di prove libere, per preparare al meglio il weekend, e deliberare le possibili strategie.

A new trophy, a special edition podium cap and a partially resurfaced asphalt. The #USGP at @COTA is full of novelties. Discover them here: https://t.co/CF3KbAgLIn #F1 #Fit4F1 pic.twitter.com/ckNPUchIpw — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 14, 2024

Che tempo che farà?

Abbiamo controllato il meteo in vista del GP Stati Uniti.

In Texas è autunno, e secondo le previsioni, il weekend si prospetta sereno e soleggiato. Qualche presenza di nuvole, ma non è prevista la pioggia.

Per quanto riguarda le temperature, le massime non dovrebbero superare i 30°C.

Qui in anteprima, le previsioni meteo per il GP Stati Uniti 2024:

Venerdì 18 ottobre 2024

Temperature: max 30°C, min 15°C; Cielo parzialmente nuvoloso, ma sereno. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 36%. Vento atteso tra 20 e 31 km/h.

Sabato 19 ottobre 2024

Temperature: max 28°C, min 17°C; Cielo con nubi sparse o parzialmente nuvoloso, ma sereno. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 48%. Vento atteso sui 13 km/h.

Domenica 20 ottobre 2024

Temperature: max 29°C, min 17°C; Cielo parzialmente nuvoloso, ma sereno e soleggiato. Probabilità di pioggia al 0%, umidità al 35%. Vento atteso intorno a 11 km/h.