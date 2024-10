GP Stati Uniti, la conferenza stampa dei top team

Dopo la pausa autunnale, la Formula 1 ritorna a Austin nella sua fase decisiva. Ecco cosa hanno detto i piloti nella tradizionale conferenza stampa del giovedí

Ecco che la Formula 1 sbarca a Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti. Qui Lando Norris é uno dei favoriti in vista della vittoria del mondiale. Dal canto suo, Max Verstappen non vince una gara da ben otto gp, ma dopo tre vittorie di fila ad Austin con la sua Red Bull proverà a fare poker.

Then vs now What a difference 11 years makes #F1 #USGP pic.twitter.com/Ux6e0CsFDn — Formula 1 (@F1) October 17, 2024

Carlos Sainz, Ferrari

Relativamente alla situazione in Ferrari dopo la vittoria a Monza, lo spagnolo dichiara: “Tutte le piste dopo Monza hanno confermato la fiducia arrivata con gli aggiornamenti portati da Monza, ma ho sempre detto che Austin è il test più importante per capire quanto stanno funzionando nella direzione giusta”.

“C’è un lavoro da completare qui, sei gare che mi possono permettere di vincere ancora qui o di andare a podio. Sarebbe anche un bel regalo da farmi. […] Penso che le prossime due gare determineranno la nostra convinzione nel poter vincere o meno il Costruttori. Tutto sta se su piste standard, con curve più lunghe, saremo in grado di lottare. Noi non siamo stati fermi, ma un paio di team portano aggiornamenti importanti… ”, ha aggiunto.

Come é noto, Sainz lascerá la Ferrari a inizio 2025, ma lo spagnolo afferma di avere una grande motivazione per cercare di vincere e fare del suo meglio. “Se non ci riuscirò, non credo sarà l’ultima possibilità di farlo in F1. Lavorerò sodo con la Williams o in futuro altrove. Ho fame di vittoria e ho dimostrato di poterle ottenere”, ha detto.

Proprio la Williams sta crescendo molto negli ultimi tempi ed é una conferma di quello che ha detto lo stesso James Volwes. “Vedere la crescita di Williams è importante in vista della prossima stagione, ma le aspettative per il futuro non hanno condizionato la mia scelta, sono state le sensazioni avute nel confrontarmi con loro”, ha poi concluso.