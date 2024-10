Nuova partnership per la Haas: un altro arrivo dopo Toyota

Partnership Haas con Orion180: accordo pluriennale per il team statunitense

Dopo aver concluso un’importante collaborazione tecnica con Toyota Gazoo Racing, segnando il ritorno del gigante giapponese in Formula 1, la Haas ha stretto una nuova partnership pluriennale con Orion180. Conosciuta come una delle compagnie assicurative di più rapida crescita negli Stati Uniti, il suo logo comparirà sulle monoposto dal Gran Premio degli Stati Uniti. Avrà poi una presenza più visibile e consolidata nella stagione del 2025.

Il team principal della scuderia, Ayao Komatsu, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Orion180, una delle compagnie statunitensi più innovative e più in rapida crescita, come ultimo partner a lungo termine di MoneyGram Haas F1 Team. Orion180 comprende il valore di tracciare un percorso diverso per competere con i migliori titolari, qualcosa che comprendiamo appieno, gareggiando al vertice del motorsport. Accogliamo con favore la loro fiducia nel modo in cui ci stiamo evolvendo e non vediamo l’ora di offrire loro un grande valore durante la nostra partnership”.

Cambiamenti nella formazione dei piloti per il 2025

La prossima stagione porterà con sé anche importanti cambiamenti nella line-up attuale del team. Nico Hulkenberg, attuale pilota della Haas, si trasferirà alla Sauber, e anche il compagno Kevin Magnussen lascerà la scuderia. Al loro posto, arriveranno due nuovi volti: Oliver Bearman, giovane talento britannico, ed Esteban Ocon, che lascerà Alpine per unirsi alla scuderia statunitense. Questo cambiamento segna sicuramente l’inizio di una nuova era per il team, che punta a costruire un futuro con una coppia di piloti promettenti.

Con una nuova line-up e nuovi accordi, il futuro della Haas diventa un nuovo punto interrogativo da aggiungere alla stagione del 2025. Anche Ken Gregg, fondatore e CEO di Orion180, ha espresso il suo entusiasmo per la nuova partnership: “Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con MoneyGram Haas F1 Team. Un team che riflette perfettamente il nostro percorso verso il successo e i nostri valori. Stiamo vincendo contro marchi più grandi attraverso le nostre soluzioni assicurative, più innovative e proattive, che rispecchiano da vicino le esigenze dei clienti”.

Di: Maia Conti