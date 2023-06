GP Spagna, Verstappen: “Red Bull come sui binari”

Max Verstappen ha ottenuto la pole position del GP Spagna, la 24esima della carriera e la quarta del 2023

Quello delle qualifiche del GP Spagna era un risultato già preannunciato nei giorni scorsi. Il pilota olandese della Red Bull ha chiuso in testa alla classifica dei tempi in tutte le sessioni fin qui disputate. Per Max Verstappen quella conquistata oggi è la prima pole position sul tracciato del Montmelò.

L’attuale campione del mondo in carica è riuscito a staccare Sainz, a sorpresa in seconda posizione, di quasi mezzo secondo. L’olandese, che è riuscito a fermare il cronometro sul tempo di 1:12:272, non ha avuto rivali per tutta la sessione tanto da potersi permettere di abortire l’ultimo tentativo.

“La vettura andava molto bene oggi. All’inizio le qualifiche sono state un po’ complicate a causa delle condizioni di pista bagnata ma una volta che l’asfalto ha cominciato ad asciugarsi la macchina andava sui binari. È stato davvero bello guidarla“, ha raccontato a caldo Max Verstappen, intervistato da Marc Gené a seguito delle qualifiche del GP Spagna.

Verstappen-GP Spagna: un matrimonio che porta i suoi frutti

Che il tracciato del Montmelò piacesse particolarmente al pilota olandese non è un mistero. Proprio su questo circuito, l’attuale campione del mondo, ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, nel 2016.

Quell’anno, Verstappen venne promosso in Red Bull al posto di Kvjat proprio a partire dal GP Spagna. Grazie a quel successo, il 25enne diventò il più giovane pilota ad aver vinto una gara del campionato del mondo di Formula 1.

“Adoro venire a Barcellona in generale – ha sottolineato Verstappen – Mi piace la pista, i tifosi, che qui amano davvero tanto la Formula 1 e ho tanti bei ricordi associati a questo tracciato quindi spero di poterne aggiungere uno, nuovo, domani“, ha concluso. Nel 2023 la Red Bull ha vinto finora sei gare su sei e domani tutto sembra portare alla settima. Verstappen appare quasi imbattibile, Sainz permettendo.