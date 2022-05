GP Spagna, Red Bull: “In qualifica spingeremo”

Finito il venerdì di prove libere del GP Spagna, 6° tappa del mondiale di Formula 1 2022, Red Bull bene soprattutto nei long run

Eccoci a un nuovo weekend di gara, con il GP Spagna, 6° round della stagione di Formula 1 2022, con la Red Bull che reduce dalle vittorie a Imola e a Miami, si presenta al Circuit de Catalunya-Barcellona, senza grandi novità sulle proprie monoposto. Soltanto qualche modifica, con lo scopo di cercare una maggior stabilità in pista.

Come di consueto, oggi sono andate in scena le due sessioni di prove libere, durante le quali abbiamo visto una Red Bull presente tra le prime posizioni, anche se alle spalle della Ferrari di Charles Leclerc. A sorpresa, nella seconda sessione, le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, hanno fatto meglio rispetto alla RB18.

Nella prima sessione di prove libere, Red Bull è scesa in pista con Max Verstappen e il giovane Juri Vips, che ha potuto fare la sua prima esperienza in una monoposto di Formula 1, e in un weekend di gran premio, come lo permette il regolamento. Per questa volta, Sergio Perez ha assistito da spettatore all’interno del box, in attesa di poter riprendere il volante della sua RB18, nella seconda sessione.

Welcome to the garage, Juri 👋🇪🇪 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/XOpk5YEXPt — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022

Max Verstappen è risultato il più veloce nella prima parte delle FP1, mostrando di essere a proprio agio con le mescole dure, più in difficoltà con le gomme rosse. Alla fine, l’olandese ha concluso in terza posizione, alle spalle dei piloti della Ferrari, con un gap di poco più di tre decimi. Il giovane Juri Vips, è in ultima posizione.

Seconda sessione, che vede impegnati i due piloti ufficiali, Max Verstappen e Sergio Perez. Questa volta, la Red Bull è sembrata più in ombra soprattutto nelle simulazioni da qualifica, e alla ricerca del giusto assetto per affrontare al meglio l’ultimo settore. Meglio invece nei long runs, dove la RB18 ha mostrato una buona competitività. L’essere stata superata in classifica, dalle Mercedes e dalla Ferrari di Carlos Sainz, non deve preoccupare Verstappen e la Red Bull. Vedremo, come proseguirà il loro weekend…

Times are heating up in the #SpanishGP sun ☀️⏱ pic.twitter.com/REAZ9ztzBc — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022

Verstappen: “Non vedo l’ora che arrivi domani”

Le parole a caldo di Max Verstappen, al termine del venerdì di prove libere del GP Spagna: “Complessivamente, è stata una buona giornata. I long runs sembrano positivi, quindi possiamo esserne felici. È stato un pochino difficile nel cercare il giusto bilanciamento, dato il caldo. Abbiamo ancora del lavoro da fare, sul giro”.

“Qui, è alquanto tosto con le gomme. Non siamo ancora al top, ma almeno sappiamo che il meteo sarà costante domani. Non vedo l’ora di andare avanti, e spingere il più possibile come team, in qualifica domani. È stato fantastico, l’aver avuto Juri con noi in pista in FP1. Spero che abbia goduto la sua prima sessione nella RB18″.

Perez: “Fantastico l’aver prestato la RB18 a Juri”

Ora la parola va a Sergio Perez, pilota messicano: “Tutto diventa veloce quando manchi una sessione. Ho dovuto spingere al massimo nel pomeriggio e far esperienza con il degrado gomme. Fondamentalmente, significa che hai a disposizione due giri, quando la pista non ti aiuta con le gomme. Hai un giro, per leggere il bilanciamento e poi inizi a spingere, ma manca il grip”.

“Sono stato in grado di capire i long run, e spero di avere il tempo che mi serve in vista della lotta per la pole. Domani mattina, in FP3 farò del lavoro extra con poca benzina, per vedere quale direzione prendere. Ma siamo fiduciosi. È stato fantastico, poter prestare la mia macchina a Juri questa mattina. Penso che si sia divertito, e abbia svolto del lavoro importante per il team”.

Back on board for FP2 in Spain 👋 @SChecoPerez 🇲🇽 pic.twitter.com/Pbxmm0urXz — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 20, 2022

VIPS: “Dai karting come hobby…alla Formula 1”

Infine, un breve commento da parte di Juri Vips, che ha guidato la RB18 nella prima sessione di prove libere del GP Spagna: “La mia esperienza oggi, è stata fantastica. Anche soltanto, l’aver guidato in un weekend di Gran Premio è stato un momento incredibile“.

“Quando sono stato annunciato, ho continuato a pensare a quando ho iniziato nei karting, ed era semplicemente un hobby. Mentre ora, sto per entrare in macchina. È stata una sessione impegnativa, abbiamo lavorato sulla mappatura aerodinamica. Quindi non avevamo pianificato, nessun giro veloce. Ecco perché la Formula 1 sia così difficile. Queste sessioni sono così frenetici!”

“Come giovane pilota, ho imparato molto alla guida. Quando si viaggia, e si va alle gare con il team, puoi ascoltare i feedback dei piloti. Ma, poter sentire in prima persona come va la macchina, è utile per me, ma anche per il lavoro che svolgo al simulatore“.