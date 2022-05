GP Spagna, FP2: Leclerc davanti alle due Mercedes

Leclerc precede le Mercedes di Russell ed Hamilton. Verstappen impressiona sul long run. Sarà lotta a tre?

Un venerdì diverso dal solito, quello andato in scena in Spagna. Tutti i team, ad eccezione di Haas e AlphaTauri, hanno infatti deciso di sfruttare l’appuntamento spagnolo per portare massicci aggiornamenti sulle proprie vetture. E ha fatto molto discutere, a tal proposito, la “versione B” dell’Aston Martin, che ha praticamente clonato la Red Bull. La cosa non è andata giù a Marko e Horner, che prima delle FP2 hanno prontamente chiesto dei chiarimenti alla Federazione. Una vicenda destinata a far discutere, a contorno della bagarre tra Leclerc e Verstappen.

Venendo alla pista, continua ad impressionare la Ferrari, che come già accaduto in mattinata prende la miglior prestazione con Charles Leclerc. Alle sue spalle, però, sorprendono le Mercedes, in seconda e terza piazza con Russell ed Hamilton. Il team di Brackley ha finalmente risolto i cronici problemi relativi al porpoising e per la prima volta in questa stagione sembra essere della partita. Ovvio che una rondine non fa primavera. Non dimentichiamo che già a Miami, durante le prove libere, la W13 aveva mostrato una competitività che poi non abbiamo visto in qualifica e gara.

Un po’ in ombra Red Bull, fino a questo momento. Verstappen paga circa tre decimi dal ferrarista in simulazione qualifica, e sta ancora cercando di trovare il giusto assetto per affrontare l’ultimo settore, quello in cui accumula gran parte del gap. Comunque impossibile escluderlo dalla partita, anche perchè il ritmo del long run è stato molto competitivo.

Per quanto riguarda il midfield hanno impressionato Alonso (P6, addirittura davanti a Perez) e Vettel (in P7). Sessione molto sfortunata invece per Norris (fondo danneggiato dopo un’escursione fuori pista) e Bottas (fermo per un problema tecnico già dopo pochi minuti). Tanta attesa per un sabato che si prospetta all’insegna dell’equilibrio: alle 13 FP3, alle 16 la qualifica. Sarà una lotta a 3 per la Pole?