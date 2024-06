FIA è ufficiale: si potrà correre dai 17 anni. È la volta di Antonelli?

L’età per correre in Formula 1 è stata finalmente abbassata. Ma devi esserne degno. E Antonelli lo è? La FIA ha cambiato le carte in tavola per lui

Abbiamo già parlato di quanto fosse probabile che il giovane bolognese facesse il suo debutto in Formula 1 quest’anno e pare che la possibilità sia diventata certezza. Kimi Antonelli è riuscito a quanto pare a far modificare la famosa regola “anti-Verstappen”, imposta dalla FIA, spostando la soglia d’ingresso ai 17 anni. L’appendice L del Codice Sportivo Internazionale ha deciso quindi di aggiungere una clausola che afferma che sebbene l’età minima resti quella dei 18 anni, qualora un 17enne dimostri di averne le capacità, può iniziare a guidare una Formula 1.

Tutti i requisiti per entrare a far parte della categoria regina si possono verificare durante le prove libere, infatti è lì che Antonelli ha dimostrato di poter essere adatto a entrare nella categoria successiva prima dei suoi 18 anni in agosto. L’articolo 13.1.2 dell’appendice L recita: “A esclusiva discrezione della FIA, un pilota giudicato per aver recentemente e costantemente dimostrato capacità e maturità eccezionali nella competizione di auto monoposto può essere concessa una Super Licenza all’età di 17 anni”.