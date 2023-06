GP Spagna, Perez: “Mercedes molto forte”

Concluso il GP di Spagna: il pilota della Red Bull, Sergio Perez tira le somme sulla giornata di oggi, quali sono state le sensazioni?

Il pilota messicano Sergio Perez ha visto l’evoluzione di un GP di Spagna colmo di sorprese. Nonostante il pilota non sia riuscito a raggiungere il podio, e ad avvicinarsi al suo compagno di squadra, può vantare comunque di un ottimo risultato. Partito dalla undicesima posizione dopo la clamorosa eliminazione in Q2 nella giornata precedente, le aspettative sicuramente non rispecchiavano i risultati di oggi. Il messicano infatti, è giunto quasi a podio con una quarta posizione. Ad aspettarlo tra le prime posizioni infatti c’era una doppietta tutta Mercedes, che sembra che questo fine settimana sia riuscita a raggiungere il feeling tanto atteso da settimane.

Tralasciando il grande passo avanti fatto in casa Mercedes, il messicano della Red Bull non si è risparmiato alle dichiarazioni dopo la gara. “Le Mercedes andavano molto forte onestamente. Hanno avuto avuto un bel passo. E’ stato molto difficile riprenderle, George Russell partiva già da una buona posizione. Partiva addirittura dietro di me, ed è riuscito a recuperare numerose posizioni. Non so che strategia hanno avuto onestamente, lui è rientrato ai box, e quando è uscito aveva un passo migliore del mio. Ho dovuto correre dei rischi, però allo stesso tempo potevo prendere anche qualche punto in più.”

In seguito, il pilota della Red Bull prosegue l’intervista, parlando del lavoro svolto dal team e dell’impegno per la realizzazione di questo weekend. “Credo che alla fine abbiamo svolto un buon lavoro, siamo riusciti a portare a casa dei punti senza correre troppi rischi. Per quanto riguarda i contatti, a Monaco è stato un mio errore sicuramente perché avevamo una buona possibilità. Mentre qui, certo avevamo un buon passo gara certamente, ma è successo qualcosa che dobbiamo ancora analizzare.“