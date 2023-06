GP Spagna, Ferrari: cosa ne pensano dei nuovi aggiornamenti

Il primo pacchetto di aggiornamenti è pronto anche in casa Ferrari: ecco quali sono state le prime impressioni dei piloti in Spagna

A Barcellona debuttano i nuovi aggiornamenti aerodinamici sulla SF-23. Per questo motivo, la Scuderia Ferrari ha sfruttato entrambe le sessioni di prove di questa giornata per compiere vari test sulla monoposto. In particolare, il team di Maranello si è concentrato specialmente sul passo gara. Compiendo invece meno tentativi sul giro secco. I due piloti non hanno espresso pareri decisivi riguardo questo primo approccio alla pista: il lavoro di adattamento ai nuovi aggiornamenti Ferrari in Spagna continuerà anche nella giornata di domani.

LECLERC: “IL GRUPPO E’ DAVVERO COMPATTO”

A differenza del suo compagno si squadra, Charles Leclerc ha girato senza aggiornamenti durante la prima sessione di prove libere, chiudendo con l’ottavo tempo in 1’15″694. Nel pomeriggio anche il monegasco ha avuto il primo assaggio dei nuovi aggiornamenti in pista, e prima di concentrarsi sul passo gara ha centrato un crono di 1’14″246, il sesto in assoluto. “È stata una giornata intensa, visto che avevamo diverse cose nuove da provare in macchina e programmi differenti per le due vetture.” ha commentato il pilota.

“Di sicuro direi che si è trattato di un venerdì produttivo, perché abbiamo completato tutte le prove che intendevamo portare avanti. Anche se in questo momento non è facile capire esattamente dove siamo in termini di prestazione”. La battaglia con le Red Bull è ancora lontana, mentre con gli altri rivali i giochi sono aperti. “Continueremo a lavorare anche domani per cercare di fare dei passi avanti in modo da sentirci più a nostro agio in macchina e poi vedremo dove riusciamo a piazzarci. Per quanto si è visto oggi è abbastanza chiaro che Red Bull sia davanti, mentre il resto del gruppo è veramente molto compatto.” ha concluso Leclerc.

SAINZ: “BUONA PREPARAZIONE PER IL RESTO DEL WEEKEND”

Al suo Gran Premio di casa, Carlos Sainz apre il weekend con il nuovo pacchetto di aggiornamenti. Lo spagnolo ha ottenuto il nono tempo durante la prima sessione, in 1’15″726. Si migliora nella sessione pomeridiana, registrando un crono di 1’14″274 e piazzandosi al settimo posto della classifica. In entrambi i casi a un soffio dal compagno di squadra. Anche Sainz ha sottolineato l’importanza di questa giornata per le diverse prove che hanno effettuato in pista.

“Avevamo molti nuovi particolari da provare oggi sulla vettura. Così siamo stati impegnati in diversi cambi di set-up per analizzare le differenze tra le varie componenti nel corso delle due sessioni.” spiega lo spagnolo. “Abbiamo anche girato con tutte e tre le mescole, quindi direi che abbiamo completato una buona giornata di preparazione per il resto del fine settimana”. Sainz conclude rivolgendo un affettuoso saluto al pubblico del suo paese, accorso a Barcellona per supportarlo: Voglio ringraziare tutte le persone che erano sugli spalti oggi: è stato bellissimo vedere così tanti sostenitori già in pista al venerdì“.