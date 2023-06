Verstappen su Alonso: “Ha grandi capacità mentali”

Il campione del mondo in carica ha elogiato in una recente intervista l’arma in più di Alonso, sottolineando quanto questo lo differenzi da Hamilton

In una recente intervista rilasciata per il Times, Verstappen ha individuato nel campione del mondo di Formula 1 2005 e 2006 capacità mentali che lo differenziano dal resto dei piloti presenti in griglia. In particolare, il pilota della Red Bull ha sottolineato come Alonso abbia grandi capacità mentali. Ciò perché è in grado di percepire in maniera nitida le cose che gli accadono intorno anche mentre supera una vettura a 200km/h. “Mi piace pensare che avere capacità extra sia un grande vantaggio in Formula 1″, ha detto Verstappen. “Non puoi allenarti per questo genere di cose. Solo pochi piloti ce l’hanno”.

Le grandi capacità mentali di Alonso fanno la differenza

Incalzato su chi si riferisse, l’olandese ha risposto: “Per me, sicuramente Fernando [Alonso] – posso dire che, dal modo in cui gestisce la monoposto, evidenziando piccole cose, mostrando questa capacità extra – guida ancora al limite, ma pensa anche ad altre cose”. Forse è anche questo il segreto della rinascita di Nando. Una capacità che gli ha permesso di collezionare in questa stagione cinque podi a quarantun anni e un terzo posto in classifica, a soli dodici punti di distanza dal secondo posto difeso da Perez.

Per essere più chiaro, l’olandese ha riportato un esempio sul modo in cui un pilota può interfacciarsi alla radio con il proprio ingegnere di pista. “Sto parlando con l’ingegnere, ma sento anche di un pit stop di una Ferrari“, ha continuato Verstappen. “Ho chiesto: ‘Hanno boxato? L’ho sentito alla radio’. Ma se sei completamente concentrato sulla tua guida, probabilmente non coglierai mai questa cosa, perché sei completamente concentrato sulla tua voce”. Facendogli notare che non aveva detto lo stesso per Lewis Hamilton, ha dichiarato: “Fernando si distingue di più su questo piano. La gente probabilmente inizierà a odiarmi per averlo detto, ma è così che la vedo io”.

Verstappen in pista finché si diverte?

Come è ormai noto, Verstappen non si tratterrà in Formula 1 più del dovuto, magari andando a caccia di record. Il pilota Red Bull ha infatti più volte dichiarato che scende in pista per vivere bei momenti, non per una lunga carriera, e che potrebbe decidere di lasciare il Circus a fine contratto nel 2028. “Voglio solo continuare a fare quello che sto facendo”, ha detto. “Ma, naturalmente, ho bisogno di avere una buona monoposto per questo. Non so quanto durerà, ma speriamo per un po’. Voglio costantemente cercare di migliorare me stesso ogni anno”.

Alcune voci hanno anche fatto trapelare che Super Max possa lasciare la scuderia di Milton Keys nel caso le performance della monoposto non dovessero più garantirgli le prime file della griglia. “Penso di averlo detto molte volte, il mio obiettivo era vincere un campionato e l’ho fatto. Ora si tratta solo di godersi il momento in cui ti trovi. Certo, cerco di vincere quante più gare possibile, ma non sono mai stato davvero qualcuno che cercava di battere record o altro. È anche importante divertirsi e spero di lavorare con le persone con cui sto lavorando ora per molto tempo”.

Alice Lomolino