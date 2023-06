Barcellona, chi sono i piloti che rischiano ?

Secondo le ultime prestazioni, Carlos Sainz, Lance Stroll e Sergio Perez , sarebbero i piloti alla ricerca di prestazioni migliori all’alba del weekend di Barcellona.

Ad aprirsi sulla questione è Richard Bradley, ex vincitore della 24 ore di Le Mans, che spiega perchè secondo lui, i tre piloti in particolare abbiano gli occhi puntati nel weekend di Barcellona. Secondo il pilota, le prestazioni di Sainz non stiano riflettendo il suo miglior impegno con la vettura. Questo , anche alla luce del weekend di Monaco, dopo il suo contatto con Ocon costringendolo ad avere un repentino cambio di strategia. Per il pilota messicano della Red Bull, i fatti risalirebbero alle qualifiche del Sabato. A causa di un incidente il pilota della scuderia di Milton Kenyes sarebbe stato costretto a partire dall’ultima posizione della griglia, con una gara piuttosto piatta.

“Sentimenti contrastanti” per la Red Bull , che al termine del Gran Premio fa un bilancio dei suoi piloti. Con Max Verstappen impegnato ad occupare il gradino più alto del podio, Sergio Perez è confinato alle retrovie della griglia. Un distacco notevole, che chiaramente porta numerose preoccupazioni al team di Milton Kenyes. Per questo, il messicano dovrà cercare di dare il massimo nel weekend spagnolo, per provare a rimettersi ‘in pari‘ con il suo compagno di squadra. Situazione non distante da quella di Lance Stroll. Il figlio del boss dell’Aston Martin sembrerebbe mancare tra le prime dieci voci della griglia, nonostante la vettura gemella guidata dal suo compagno di squadra Alonso.

Come mai questo distacco così contrastante? Da l’inizio della stagione il pilota spagnolo Fernando Alonso sembra essersi assicurato il posto fisso sul podio. Ma il suo compagno di squadra? Con un difficile weekend a Monaco, Lance Stroll chiude le qualifiche del sabato uscendo dalla vettura dopo il Q2. Se le qualifiche non sono state contraddistinte da risultati brillanti, la gara di domenica non ha goduto di risultati migliori. Con una serie di contatti avuti durante i primi giri, le circostanze hanno poi costretto il pilota canadese a ritirare la vettura, confinato ai piedi del podio alla fine del Gran Premio per festeggiare il suo compagno di squadra Alonso. Per questo, il giovane pilota dell’Aston Martin dovrà cercare di recuperare punti durante l’arco del weekend spagnolo. Ma sarà in grado di reggere il passo di un due volte campione del mondo?