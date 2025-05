GP Spagna, FP2: Piastri svetta a Montmeló, Verstappen e Norris inseguono

Oscar Piastri si prende la scena nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna 2025. L’australiano della McLaren ha stampato il miglior tempo in 1’12″760 durante la simulazione di qualifica, sfruttando al massimo la gomma soft su un asfalto caldo e tecnico come quello del Circuit de Barcelona-Catalunya in questa FP2. Un’ottima prestazione che conferma l’ottimo bilanciamento e il potenziale della MCL35 sul giro secco, proseguendo il trend positivo del team di Woking visto nelle ultime gare.

Piastri è apparso subito a suo agio nei curvoni ad alta velocità del Montmeló e ha rifilato distacchi importanti agli avversari diretti. Il primo degli inseguitori è stato George Russell con la Mercedes, che ha chiuso secondo a 286 millesimi. Dietro il britannico si sono classificati appaiati Max Verstappen e Lando Norris, rispettivamente terzo e quarto, entrambi a 310 millesimi dal riferimento dell’australiano. Un segnale importante da parte della Red Bull e della seconda McLaren, che si candidano come principali antagonisti di Piastri in ottica qualifica.