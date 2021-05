GP Spagna, Bottas: “Una sosta potrebbe essere la chiave”

Bottas deve accontentarsi della terza posizione sulla griglia di partenza per il GP di Spagna, alle spalle di Hamilton e Verstappen. Ma partirà dal lato pulito della pista..

Il finlandese della Mercedes partirà in terza posizione, dal lato pulito della pista, quindi sarà tutto in gioco e perciò potrà accadere di tutto. Bottas stesso afferma che ci sarà una battaglia serrata per il GP di Spagna, ma avendo a disposizione un pacchetto molto forte sul circuito catalano, potranno regalare spettacolo. “Siamo stati vicini. E’ stata una bella battaglia per la pole. Credo che il primo tentativo in Q3 sia stato il più veloce per tutti. Ho avuto un piccolo strattone alla curva 10 che mi ha fatto perdere un decimo. Al di là di questo abbiamo un pacchetto molto forte qui, perciò domani in gara ci sarà sicuramente modo per effettuare una bella battaglia”.

3rd in qualifying. Close as expected! Speed was there, but I had a snap in turn 10 in Q3 and lost probably the pole there. Eyes on tomorrow – not giving up! Congrats to @LewisHamilton for the 100th @f1 career pole!#VB77 #F1 #SpanishGP@MercedesAMGF1 @F1

📷 @ThomasMaheux pic.twitter.com/PAmWwbnHj5 — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) May 8, 2021

L’OBIETTIVO E’ LA VITTORIA, MA OCCHIO AL DEGRADO DELLE MESCOLE

L’obiettivo per la Mercedes è senz’altro la vittoria, ma si deve tener conto del degrado delle mescole mostrato specialmente nella giornata di ieri. Lo stesso Bottas perciò dichiara che si dovranno tenere le mescole in buone condizioni per poter effettuare un buon GP di Spagna. “Domani saremo molto vicini alla Red Bull e cercheremo di mantenere in buone condizioni gli pneumatici. Vi sono diverse possibilità a livello strategico, i pit stop saranno dei momenti cruciali e chiave nello svolgimento della corsa, perciò tutto potrà accadere. Staremo a vedere come andrà, in quanto una sola sosta potrebbe essere la chiave giusta per accedere al successo”.