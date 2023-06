GP Spagna, Alonso: “Mission 33? Ringrazio i fan”

Alonso ha nel mirino la Mission 33, ma è consapevole che ottenerla nella gara di casa è tutt’altro che semplice, però…

Fernando Alonso vuole tornare a vincere in Formula 1, perciò ha nel mirino la Mission 33 e non solo. Lo spagnolo, dopo esserci andato vicino a Monaco, vuole puntare al più presto alla tanto attesa 33esima vittoria, per poi ottenere subito anche la 34esima! L’inizio di stagione di Fernando è stato spettacolare: cinque podi in sei Gran Premi non arrivano certo per caso. Per ben quattro volte è salito sul gradino più basso del podio e a Montecarlo invece ha quasi assaporato la vittoria, dovendosi poi accontentare della seconda posizione. Il gradino più alto del podio è il pezzo del puzzle mancante.

La vittoria in Formula 1 manca dal GP di Spagna del 2013, e il due volte campione del mondo ammette di non esserne ossessionato, seppur ovviamente è tra i suoi obiettivi. Ciò grazie anche a un’Aston Martin AMR23 che gli sta permettendo di lottare per le prime posizioni. “Voglio ottenere la 33esima, e poi anche la 34esima”, ha così dichiarato un sorridente Fernando Alonso in un’intervista rilasciata a RTVE. L’asturiano non ha voluto creare però false speranze per la gara di casa, perciò ha sottolineato che sarà molto difficile vincere questo fine settimana, anche se ovviamente sarà pronto a cogliere ogni occasione possibile. Sembra quindi che per la Mission 33, Alonso e i suoi tifosi debbano aspettare.

Carte rimescolate senza l’ultima chicane

“Sono felice. Questo è un bel momento della mia vita e della mia carriera. Essere in Formula 1 a godermi quest’anno con l’Aston Martin e salire di nuovo sul podio mi rende felice. Siamo consapevoli che vincere non sarà facile. La Red Bull ha dominato finora e sicuramente sarà così anche a Barcellona. Ma hai sempre una marcia in più quando gareggi in casa, perché c’è sempre un’energia speciale in Spagna. Anche il meteo incerto può mescolare le carte. Speriamo di poter cogliere qualche opportunità” ha così proseguito lo spagnolo.

Il due volte campione del mondo di Formula 1 ha chiarito che, sebbene il tracciato catalano sia ben noto a tutti i team è comunque sempre impegnativo. Quest’anno lo sarà ancora di più dopo l’eliminazione dell’ultima chicane, che dovrebbe rendere il tracciato cinque secondi più veloce al giro. “Abbiamo molta esperienza su questo circuito, ma è sempre una grande sfida. Sarà interessante tornare a correre senza l’ultima chicane, che dovrebbe rendere ogni giro più veloce di ben cinque secondi. Speriamo che questo crei più opportunità di sorpasso“.

Alonso critico per la Mission 33 sfumata per un errore?

Essere stato vicino alla vittoria a Monaco ha reso Alonso felice, ma ancora più impaziente di salire sul gradino più alto del podio. “Sono contento di quanto successo a Monaco. Lottare per la pole position e stare a 84 millesimi è emozionante. Dopo tanti terzi posti, alla fine siamo saliti sul secondo gradino del podio, quindi adesso manca il gradino più alto”. La Mission 33 sfumata a Montecarlo per un piccolo errore in un momento di difficile lettura della gara non è un problema per Alonso. Lo spagnolo infatti sostiene che si dovrebbe parlare dell’ottimo lavoro svolto e non di quel piccolo errore, ma questa è la Formula 1.

“Se avessimo avuto una sfera di cristallo a Monaco, avremmo fatto le cose diversamente. Ciò che è incredibile è che le persone guardano soltanto cosa abbiamo potenzialmente sbagliato. Se al pit stop avessimo montato direttamente le intermedie, avrebbero detto che la Red Bull si è fermata con un giro di ritardo. Io non ho cambiato approccio, affronto ogni weekend sempre con l’obiettivo di ottenere il massimo dalla vettura. Che stia lottando per un terzo o per un settimo posto”.

I fan dello spagnolo creativi come lui

Il due volte campione del mondo si è anche soffermato sui suoi fan, che considera “molto creativi” per tutte le mission portate avanti negli ultimi anni. “I fan sono molto creativi sui social media. Sono sempre incuriosito e orgoglioso da ciò che riescono a creare: prima era The Plan, poi The Mission, ora 33″. Alonso ha concluso dedicando anche un pensiero ai fan spagnoli, dichiarando: “Non vedo davvero l’ora di vedere tutti i tifosi spagnoli e dell’Aston Martin al completo a sostenere la squadra. Spero di vedere molto verde sugli spalti durante il fine settimana”.