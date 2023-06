Fuga di cervelli da Red Bull

La Red Bull ha subito un attacco a tutto campo per il proprio staff tecnico

Fuga di cervelli dalla campione in carica Red Bull, a quanto pare la nomea non basta per mantenere unito il team. Già l’Aston Martin ha convinto l’ex capo dell’aerodinamica della Red Bull, Dan Fallows, ad abbandonare la nave, mentre la Ferrari ha l’aerodinamico David George che si sta avvicinando a Maranello. McLaren ha invece ingaggiato Rob Marshall per il 2024. Questi sono solo alcuni degli acquisti di successo di grandi nomi. Sia Ferrari che Mercedes hanno tentato lo stesso gioco con Newey. Li ha rifiutati e invece ha firmato un nuovo contratto pluriennale con la Red Bull.

Marko, tuttavia, non crede che il gioco per il personale chiave della Red Bull si fermerà qui. Con il budget odierno, i team possono esentare dal mercato tre persone chiave, quelle meglio pagate, ma tutti gli altri, a parte i piloti, rientrano in tale budget.

“Questo è davvero un grosso problema”, avrebbe detto Marko a Sky Sports domenica, prima che la McLaren annunciasse la mossa di Marshall. “A volte ottengono il doppio di quanto li paghiamo noi”.

Marko, tuttavia, sente che chiunque desideri quella sensazione di vittoria sa che la Red Bull rimane la loro migliore opzione. “Il fattore che ci tiene ancora uniti come squadra è l’emozione, la passione”, ha detto.

“Ovviamente fa anche molta differenza avere un pilota come Max. Si irradia e tutti vogliono essere presenti per far parte di questo pacchetto di successo”.

Con quattro vittorie sul tabellone in sei gare, Max Verstappen è in testa alla classifica piloti con 39 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra Sergio Perez, mentre Fernando Alonso segue a ruota. Marko spera che l’esodo del personale non sarà una cosa continua.

Marko è preoccupato della situazione

“Speriamo che questa rimanga una tantum”, ha detto, “Altrimenti avremo problemi”.

“Grazie a Dio abbiamo collaborazioni con le università. Formiamo noi stessi le nostre persone e possiamo assorbire principalmente questo”.

L’ultima perdita della Red Bull è Marshall, che si unirà alla McLaren come direttore tecnico dell’ingegneria e del design nel gennaio 2024. Anche se lascerà il suo ruolo solo alla fine di quest’anno, probabilmente verrà messo in congedo prima di allora, con il capo del team Christian Horner che dice: “Vorremmo ringraziare Rob per tutto ciò che ha fatto per la squadra negli ultimi 17 anni”.

“Il suo lavoro sulla generazione di auto che ci ha regalato quattro incredibili doppiette di campionato tra il 2010 e il 2013 è stato davvero eccezionale”.

“Negli anni successivi ha continuato a essere una figura chiave del Team e nel 2016 ha assunto il ruolo più ampio di Chief Engineering Officer che lo ha visto coinvolto in altri progetti in tutta l’azienda”.

“La sua influenza ci mancherà, ma ancora una volta lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo ruolo”.